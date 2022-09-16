Comerciante mata a ex, chama Samu e tira a própria vida durante a ligação

Claudia Marcia Gomes Santos, 52 anos, foi morta pelo ex-marido, Marco Antonio Vasconcelos Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Marco Antônio Vasconcelos matou a esposa Claudia Marcia Gomes Santos, de 52 anos, na noite desta quinta-feira (15), em Setiba, Guarapari, e depois tirou a própria vida, segundo a polícia.

Conforme informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o crime aconteceu na casa da mulher. Os dois eram donos de um restaurante, foram casados por muito tempo e estavam separados há menos de um mês, de acordo com amigos da família.

Após atirar na ex-companheira, Marco ainda ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e avisou que Claudia estava baleada, mas a mulher não resistiu. O suspeito tirou a própria vida enquanto falava ao telefone com o atendente.

Ainda conforme a apuração da TV Gazeta, o casal discutiu na cozinha da casa, por volta das 20h. Segundo testemunhas, Marco não aceitava o fim do relacionamento. A filha da vítima mora perto e ouviu o barulho dos tiros. Ela foi até a residência e, quando chegou no local, encontrou os dois mortos, caídos no chão.

Polícia Civil apreendeu a arma usada pelo comerciante e fez uma perícia no segundo andar da casa, onde tudo aconteceu. Parentes da vítima entraram em desespero quando souberam do crime e não quiseram gravar entrevista. Os corpos de Cláudia e de Marco foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

OUTRO CASO

Um casal de namorados foi encontrado com marcas de tiros em um imóvel na Barra do Jucu , em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (15). Os nomes não foram divulgados. Informações iniciais recebidas pela polícia são de que o jovem de 19 anos teria matado a namorada a tiros e depois tirado a própria vida.

Ainda de acordo com a Polícia Militar , a corporação foi acionada por um amigo do jovem, que teria recebido uma mensagem dele informando que mataria a namorada de 20 anos. Ao receber a mensagem, esse amigo foi ao local, onde constatou que ele já havia cometido os crimes.

O Samu chegou a prestar socorro às vítimas no local, mas o casal morreu. Peritos foram acionados até o local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, mas novas informações sobre a ocorrência não foram divulgados.