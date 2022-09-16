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Tragédia em Guarapari

Comerciante mata a ex, chama Samu e tira a própria vida durante a ligação

Casal estava separado há menos de um mês e havia discutido. Segundo testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2022 às 07:07

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 07:07

Claudia Marcia Gomes Santos, 52 anos, foi morta pelo ex-marido, Marco Antonio Vasconcelos
Claudia Marcia Gomes Santos, 52 anos, foi morta pelo ex-marido, Marco Antonio Vasconcelos Crédito: Reprodução
Um homem identificado como Marco Antônio Vasconcelos matou a esposa Claudia Marcia Gomes Santos, de 52 anos, na noite desta quinta-feira (15), em Setiba, Guarapari, e depois tirou a própria vida, segundo a polícia. 
Conforme informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o crime aconteceu na casa da mulher. Os dois eram donos de um restaurante, foram casados por muito tempo e estavam separados há menos de um mês, de acordo com amigos da família.
Após atirar na ex-companheira, Marco ainda ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e avisou que Claudia estava baleada, mas a mulher não resistiu. O suspeito tirou a própria vida enquanto falava ao telefone com o atendente.
Ainda conforme a apuração da TV Gazeta, o casal discutiu na cozinha da casa, por volta das 20h. Segundo testemunhas, Marco não aceitava o fim do relacionamento. A filha da vítima mora perto e ouviu o barulho dos tiros. Ela foi até a residência e, quando chegou no local, encontrou os dois mortos, caídos no chão.
A Polícia Civil apreendeu a arma usada pelo comerciante e fez uma perícia no segundo andar da casa, onde tudo aconteceu. Parentes da vítima entraram em desespero quando souberam do crime e não quiseram gravar entrevista. Os corpos de Cláudia e de Marco foram levados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

OUTRO CASO 

Um casal de namorados foi encontrado com marcas de tiros em um imóvel na Barra do Jucu, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (15). Os nomes não foram divulgados. Informações iniciais recebidas pela polícia são de que o jovem de 19 anos teria matado a namorada a tiros e depois tirado a própria vida.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por um amigo do jovem, que teria recebido uma mensagem dele informando que mataria a namorada de 20 anos. Ao receber a mensagem, esse amigo foi ao local, onde constatou que ele já havia cometido os crimes.
O Samu chegou a prestar socorro às vítimas no local, mas o casal morreu. Peritos foram acionados até o local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, mas novas informações sobre a ocorrência não foram divulgados.

Precisa de ajuda?

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

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