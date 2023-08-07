Comerciante é rendida e tem carro roubado em Vila Velha; veja vídeo

Uma comerciante de 60 anos foi rendida e teve o carro roubado em frente à própria casa, em Novo México, Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (7). O veículo foi levado por uma dupla, um deles armado. O que preocupa os moradores é que essa é a segunda vez, em menos de quatro meses, que a Rua Rosa Vermelha foi palco da violência: em abril, um motoboy lutou com ladrões e chegou a tomar a arma deles em uma tentativa de assalto flagrada pela mesma câmera que registrou o crime desta segunda.
A vítima contou que estava chegando em casa, para almoçar, quando estacionou o veículo. "Dei a volta no carro para pegar algumas coisas e eles apareceram do nada. Um estava com a arma na mão. Ele falou para eu não olhar para a cara dele e entregar a chave. Eu ainda demorei para assimilar", declarou a comerciante. Por segurança, ela não será identificada.
No vídeo (confira acima), é possível ouvir a porta do veículo, um Grand Siena, batendo. Depois, os bandidos arrancam com o carro. Muito nervosa, a comerciante ainda anda de um lado para o outro. "Fiquei procurando ajuda mas não tinha ninguém na rua. Ali eu fiquei desesperada, tremendo muito e sem conseguir pensar direito. Depois, um vizinho saiu de casa e falou para eu ligar para o 190."
A Polícia Militar esteve no local e depois a comerciante foi até uma delegacia com o filho, onde registraram a ocorrência. Até o final da tarde desta segunda-feira, o veículo não havia sido localizado.
Mesma rua, 2º caso
Não foi a primeira vez que a Rua Rosa Vermelha virou caso de polícia. Em 30 de abril deste ano, a mesma câmera que filmou a comerciante nesta segunda-feira gravou um motoboy reagindo a um roubo, lutando com o assaltante e tomando a arma do suspeito.
Segundo os moradores, a região é muito deserta. "É o mesmo local, isso está deixando a gente indignado, porque não passa viatura aqui. Eles andam a pé, armados... Acredito que se tivesse mais efetivo, eles pegariam esses caras", desabafou o filho da comerciante assaltada, um empresário de 30 anos.
"A gente fica bem abalado, não consegue pensar em outra coisa. Toda hora isso, de minuto a minuto, não temos segurança. Agora é torcer para devolverem o carro, quem sabe a polícia não acha"
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o patrulhamento no local, a PM informou que "realiza o policiamento ostensivo no bairro Novo México, em Vila Velha, e desenvolve diversas ações de combate à criminalidade que resultam na detenção de criminosos e na apreensão de drogas e armas. A PM reforça que só pode deter pessoas em flagrante delito, por isso, caso algum cidadão presencie algum tipo de crime, pode contribuir acionando imediatamente uma viatura, via Ciodes (190)".
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que "realiza o patrulhamento constantemente no município. As rondas acontecem durante o dia e à noite. Comerciantes e moradores podem acionar a GMVV através do telefone 3149-7444".