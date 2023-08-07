Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2ª vez em 4 meses

Comerciante é rendida e tem carro roubado em Vila Velha; veja vídeo

Vítima foi abordada em frente à própria casa; caso aconteceu no mesmo local em que motoboy lutou com bandido há menos de 4 meses
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 ago 2023 às 17:01

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 17:01

Uma comerciante de 60 anos foi rendida e teve o carro roubado em frente à própria casa, em Novo México, Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (7). O veículo foi levado por uma dupla, um deles armado. O que preocupa os moradores é que essa é a segunda vez, em menos de quatro meses, que a Rua Rosa Vermelha foi palco da violência: em abril, um motoboy lutou com ladrões e chegou a tomar a arma deles em uma tentativa de assalto flagrada pela mesma câmera que registrou o crime desta segunda. 
A vítima contou que estava chegando em casa, para almoçar, quando estacionou o veículo. "Dei a volta no carro para pegar algumas coisas e eles apareceram do nada. Um estava com a arma na mão. Ele falou para eu não olhar para a cara dele e entregar a chave. Eu ainda demorei para assimilar", declarou a comerciante. Por segurança, ela não será identificada. 
No vídeo (confira acima), é possível ouvir a porta do veículo, um Grand Siena, batendo. Depois, os bandidos arrancam com o carro. Muito nervosa, a comerciante ainda anda de um lado para o outro. "Fiquei procurando ajuda mas não tinha ninguém na rua. Ali eu fiquei desesperada, tremendo muito e sem conseguir pensar direito. Depois, um vizinho saiu de casa e falou para eu ligar para o 190."
Polícia Militar esteve no local e depois a comerciante foi até uma delegacia com o filho, onde registraram a ocorrência. Até o final da tarde desta segunda-feira, o veículo não havia sido localizado. 

Mesma rua, 2º caso

Não foi a primeira vez que a Rua Rosa Vermelha virou caso de polícia. Em 30 de abril deste ano, a mesma câmera que filmou a comerciante nesta segunda-feira gravou um motoboy reagindo a um roubo, lutando com o assaltante e tomando a arma do suspeito
Segundo os moradores, a região é muito deserta. "É o mesmo local, isso está deixando a gente indignado, porque não passa viatura aqui. Eles andam a pé, armados... Acredito que se tivesse mais efetivo, eles pegariam esses caras", desabafou o filho da comerciante assaltada, um empresário de 30 anos. 
"A gente fica bem abalado, não consegue pensar em outra coisa. Toda hora isso, de minuto a minuto, não temos segurança. Agora é torcer para devolverem o carro, quem sabe a polícia não acha"
X - Comerciante assaltada
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o patrulhamento no local, a PM informou que "realiza o policiamento ostensivo no bairro Novo México, em Vila Velha, e desenvolve diversas ações de combate à criminalidade que resultam na detenção de criminosos e na apreensão de drogas e armas. A PM reforça que só pode deter pessoas em flagrante delito, por isso, caso algum cidadão presencie algum tipo de crime, pode contribuir acionando imediatamente uma viatura, via Ciodes (190)".
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que "realiza o patrulhamento constantemente no município. As rondas acontecem durante o dia e à noite. Comerciantes e moradores podem acionar a GMVV através do telefone 3149-7444".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto guarda municipal Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados