Comerciante é rendida e tem carro roubado em Vila Velha; veja vídeo

A vítima contou que estava chegando em casa, para almoçar, quando estacionou o veículo. "Dei a volta no carro para pegar algumas coisas e eles apareceram do nada. Um estava com a arma na mão. Ele falou para eu não olhar para a cara dele e entregar a chave. Eu ainda demorei para assimilar", declarou a comerciante. Por segurança, ela não será identificada.

No vídeo (confira acima), é possível ouvir a porta do veículo, um Grand Siena, batendo. Depois, os bandidos arrancam com o carro. Muito nervosa, a comerciante ainda anda de um lado para o outro. "Fiquei procurando ajuda mas não tinha ninguém na rua. Ali eu fiquei desesperada, tremendo muito e sem conseguir pensar direito. Depois, um vizinho saiu de casa e falou para eu ligar para o 190."

Polícia Militar esteve no local e depois a comerciante foi até uma delegacia com o filho, onde registraram a ocorrência. Até o final da tarde desta segunda-feira, o veículo não havia sido localizado.

Mesma rua, 2º caso

Segundo os moradores, a região é muito deserta. "É o mesmo local, isso está deixando a gente indignado, porque não passa viatura aqui. Eles andam a pé, armados... Acredito que se tivesse mais efetivo, eles pegariam esses caras", desabafou o filho da comerciante assaltada, um empresário de 30 anos.

"A gente fica bem abalado, não consegue pensar em outra coisa. Toda hora isso, de minuto a minuto, não temos segurança. Agora é torcer para devolverem o carro, quem sabe a polícia não acha" X - Comerciante assaltada

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o patrulhamento no local, a PM informou que "realiza o policiamento ostensivo no bairro Novo México, em Vila Velha, e desenvolve diversas ações de combate à criminalidade que resultam na detenção de criminosos e na apreensão de drogas e armas. A PM reforça que só pode deter pessoas em flagrante delito, por isso, caso algum cidadão presencie algum tipo de crime, pode contribuir acionando imediatamente uma viatura, via Ciodes (190)".