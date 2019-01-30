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Crime

Comerciante é preso acusado de abusar de menina de 11 anos no ES

A vítima disse à polícia que já foi abusada sexualmente pelo acusado três vezes, dentro do bar dele, em Coqueiral de Itaparica. Ele foi preso em flagrante

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 22:37

Publicado em 

29 jan 2019 às 22:37
Fachada da DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um comerciante de 72 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, em Vila Velha. Ele é proprietário de um bar, em Coqueiral de Itaparica, e foi acusado pelos pais da criança, que vende balas no local, de oferecer dinheiro à criança para abusar dela.
Para não expor a menor, que costumava frequentar o local para vender balas, o nome do acusado não será divulgado.
Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20 horas, após um cliente que estava no bar ver o acusado entregar à menina um bilhete. Em depoimento à polícia, o homem de 24 anos, disse que conhece a família da vítima e que a menina já havia relatado a ele que foi estuprada pelo comerciante por três vezes.
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Por isso, ao ver o comerciante entregando um papel para a criança, procurou os pais da menina - que estavam do lado de fora do bar - e contou o que havia acabado de acontecer. O pai da garota pegou o bilhete com a filha e viu que no papel estava escrito o endereço do acusado. 
A PM foi acionada pelos pais da menina. No local, os militares receberam o bilhete que havia sido entregue à criança. Ao questionarem o comerciante sobre o fato, ele pegou o bilhete e engoliu o papel na frente dos militares.
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O comerciante ainda resistiu a prisão, teve que ser algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura, como relatado pelos militares na ocorrência registrada na 2ª Delegacia Regional.
DINHEIRO E ABUSO
Em depoimento à polícia, a menina contou que costuma vender balas no bar e que além dos clientes do estabelecimento, o próprio comerciante costuma comprar doces com ela. Em uma dessas vendas, o idoso aproveitou-se para estuprar a vítima dentro do bar.
A violência teria ocorrido por três vezes. Ela relatou ainda que o acusado entregou a ela o bilhete para marcar um encontro e que depois disso, ela iria receber dele R$ 50.
O idoso negou os estupros e disse que nunca cometeu qualquer tipo de violência contra a menina. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e resistência e encaminhado ao presídio.
DENÚNCIA
No depoimento dos pais da criança, na delegacia, eles contaram que já tinham descoberto sobre os estupros, porque foram alertados pelo amigo que estava no bar. A mãe da menina, inclusive, já tinha notado uma mudança no comportamento da filha.
Os pais afirmam que antes de irem ao bar, foram até a Delegacia de Proteção à criança e ao Adolescente (DPCA), onde registraram uma denúncia contra o idoso.
Eles decidiram voltar ao bar, para ver como era o comportamento do idoso com a filha e se, de fato, ele havia estuprado a criança. A menina foi encaminhada para exames médicos. O caso deve ser investigado pela DPCA.
 

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