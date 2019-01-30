Comerciante é preso acusado de abusar de menina de 11 anos no ES

Fachada da DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Vila Velha. Ele é proprietário de um bar, em Coqueiral de Itaparica, e foi acusado pelos pais da criança, que vende balas no local, de oferecer dinheiro à criança para abusar dela. Um comerciante de 72 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, em. Ele é proprietário de um bar, em, e foi acusado pelos pais da criança, que vende balas no local, de oferecer dinheiro à criança para abusar dela.

Para não expor a menor, que costumava frequentar o local para vender balas, o nome do acusado não será divulgado.

Polícia Militar foi acionada por volta das 20 horas, após um cliente que estava no bar ver o acusado entregar à menina um bilhete. Em depoimento à polícia, o homem de 24 anos, disse que conhece a família da vítima e que a menina já havia relatado a ele que foi estuprada pelo comerciante por três vezes. Segundo a ocorrência, afoi acionada por volta das 20 horas, após um cliente que estava no bar ver o acusado entregar à menina um bilhete. Em depoimento à polícia, o homem de 24 anos, disse que conhece a família da vítima e que a menina já havia relatado a ele que foi estuprada pelo comerciante por três vezes.

Por isso, ao ver o comerciante entregando um papel para a criança, procurou os pais da menina - que estavam do lado de fora do bar - e contou o que havia acabado de acontecer. O pai da garota pegou o bilhete com a filha e viu que no papel estava escrito o endereço do acusado.

A PM foi acionada pelos pais da menina. No local, os militares receberam o bilhete que havia sido entregue à criança. Ao questionarem o comerciante sobre o fato, ele pegou o bilhete e engoliu o papel na frente dos militares.

O comerciante ainda resistiu a prisão, teve que ser algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura, como relatado pelos militares na ocorrência registrada na 2ª Delegacia Regional.

DINHEIRO E ABUSO

Em depoimento à polícia, a menina contou que costuma vender balas no bar e que além dos clientes do estabelecimento, o próprio comerciante costuma comprar doces com ela. Em uma dessas vendas, o idoso aproveitou-se para estuprar a vítima dentro do bar.

A violência teria ocorrido por três vezes. Ela relatou ainda que o acusado entregou a ela o bilhete para marcar um encontro e que depois disso, ela iria receber dele R$ 50.

O idoso negou os estupros e disse que nunca cometeu qualquer tipo de violência contra a menina. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e resistência e encaminhado ao presídio.

DENÚNCIA

No depoimento dos pais da criança, na delegacia, eles contaram que já tinham descoberto sobre os estupros, porque foram alertados pelo amigo que estava no bar. A mãe da menina, inclusive, já tinha notado uma mudança no comportamento da filha.

Delegacia de Proteção à criança e ao Adolescente (DPCA), onde registraram uma denúncia contra o idoso. Os pais afirmam que antes de irem ao bar, foram até a, onde registraram uma denúncia contra o idoso.

Eles decidiram voltar ao bar, para ver como era o comportamento do idoso com a filha e se, de fato, ele havia estuprado a criança. A menina foi encaminhada para exames médicos. O caso deve ser investigado pela DPCA.