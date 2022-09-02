Comerciante é indiciado por inventar assalto para ter porte de arma no ES

Um comerciante de 31 anos de São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo, foi indiciado nesta quinta-feira (1º) após a Polícia Civil investigar e descobrir que ele fez uma falsa denúncia de ter sido vítima de um crime. Segundo a corporação, as falsas comunicações teriam sido feitas para o homem conseguir ter porte de arma.
Segundo o delegado de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman, o comerciante registrou a primeira ocorrência no dia 27 de maio deste ano, contando estar recebendo ligações com ameças. Segundo relato do homem, o suposto criminoso teria feito perguntas relacionadas a quantia de dinheiro que ele teria no caixa do estabelecimento e o ameaçava, afirmando que “os meninos dele” o pegariam caso ele não fizesse o que o criminoso estava ordenando.
Já no dia 16 de agosto deste ano, o comerciante voltou a registar uma ocorrência. Desta vez, segundo a polícia, ele contou que foi vítima de um assalto na noite do dia 13 de agosto. No boletim registrado pela internet, o homem disse que estacionou o carro em frente ao comércio dele e foi abordado por dois homens, que apontaram uma arma na direção do vidro do carro dele.
O comerciante relatou que abriu a porta do carro, um dos bandidos passou a revistá-lo e os criminosos teriam levado parte do dinheiro que ele havia arrecadado naquela noite.
No dia 19 de agosto, enquanto prestava depoimento aos policiais, o comerciante alegou que a data apontada na ocorrência estava errada e que o fato aconteceu no dia 14 e não no dia 13. Os policiais observaram que, mesmo diante do suposto crime denunciado, o homem demorou para comunicar a polícia e, logo após o ocorrido, seguiu para uma festa no município de São Domingos do Norte, retornando para São Gabriel da Palha na manhã seguinte.
O delegado disse que uma série de incongruências surgiu em meio à investigação. “Observamos que a vítima, a essa altura investigado, gastou aproximadamente três minutos para sair do centro e chegar em uma ponte localizada na saída de São Gabriel da Palha. Refizemos o trajeto em uma viatura e, em condições normais, levamos quatro minutos. Concluímos, então, que seria impossível uma abordagem ter ocorrido nesse intervalo de tempo", informou Rafael Caliman.
A Polícia Civil concluiu que o comerciante pretendia se valer da farsa para conseguir liberação para o porte de arma. “O investigado já tinha a posse de arma de fogo e, pelos indícios, buscava uma maneira de justificar o porte”, acrescentou o delegado.
Segundo o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, o comerciante foi indiciado por comunicação falsa de crime. Ele vai responder em liberdade e, caso seja condenado, pode pegar de dois e quatro anos de prisão, com a possibilidade de aplicação de multa. Uma cópia do processo foi encaminhada à Polícia Federal para ser analisada a possibilidade de cassação da posse de arma.