Comerciante é acusado de aliciar viciados para furtar mercadorias no ES

O comerciante Pedro Luis Ignácio Sizote, de 46 anos, e Rhandell Rocha, de 30 anos Crédito: Divulgação

Um comerciante e um usuário de drogas foram presos, nesta terça-feira (25), em Vila Velha , após um esquema de furto e receptação ser descoberto pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, Rhandell Rocha, de 30 anos, foi preso em flagrante ao tentar roubar uma garrafa de vodca importada em um supermercado localizado em Itapoã. O suspeito ainda entregou o esquema que ele, e outros dependentes químicos, tinham com o dono de bar Pedro Luis Ignácio Sizote, de 46 anos.

Segundo o delegado titular da Delegacia Patrimonial, Henrique Vidigal, Rhandell já cometeu outros furtos no mesmo supermercado e, por isso, foi reconhecido pela equipe de segurança, que acionou a Polícia Civil. O suspeito tentava roubar uma garrafa de vodca importada quando foi detido em flagrante. Ao ser questionado pelos policiais, o acusado acabou entregando um esquema que mantinha com o dono de um bar localizado no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

A polícia então foi até a casa de Pedro Luis e, tanto no bar, quanto na casa, que fica próximo ao comércio, foram encontrados diversos produtos provenientes de roubo e furto, como material de construção; materiais cirúrgicos, como pinças e luvas; remédios, produtos médicos com identificação de unidades de saúde, entre outros.

O ESQUEMA

Quando questionado, Pedro Luis afirmou que tudo era comprado. Mas a polícia descobriu que o comerciante comprava, na verdade, os objetos de usuários de drogas e, caso eles não tivessem nada para vender, ele encomendava.

A polícia descobriu, ainda, que o comerciante penhorava documentos dos usuários de droga quando eles pediam ajuda, mas não tinham nada para realizar a venda. Pedro então guardava o documento até que eles voltassem com dinheiro ou produtos roubados, como seria a vodca que Rhandell tentou roubar.

A polícia descobriu, também, que Pedro realizava comércio ilegal com os produtos que recebia. Agora, o delegado afirma que será feito um trabalho para identificar as ocorrências registradas para saber de onde são os materiais roubados e, assim, fazer a devolução aos os donos, além de identificar outros dependentes químicos que participavam do esquema ilegal.

SUSTENTO DO VÍCIO

O delegado Henrique Vidigal afirmou ainda que, assim, Pedro acabava sustentando e se aproveitando do vício dos dependentes químicos os incentivando a cometer os crimes. O comerciante também vendia de forma ilegal os produtos que ele recebia dos usuários, sendo que alguns desses materiais tinham até mesmo a identificação de unidades de saúde. Pedro foi autuado por receptação e furto qualificado e Rhandell, por furto qualificado.

PRESA POR FALSIFICAÇÃO

Além do bar, Pedro também possui um ponto de comércio que aluga. O local foi identificado e uma mulher, que vendia roupas e acessórios com marcas falsificadas, também foi presa, autuada por receptação qualificada e o material foi apreendido.

Um ponto que Pedro alugava foi identificado, uma mulher que vendia produtos falsificados, roupas, calçados, acessórios. A mulher também foi presa e o material apreendido. Ela foi autuada por receptação qualificada. Pedro Luis por receptação e furto qualificado. Rhandell por furto qualificado.