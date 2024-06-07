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Em Cariacica

Comerciante do ES tem prejuízo após golpistas se passarem por traficantes

Criminosos disseram, por telefone, que iriam matar a vítima e incendiar o estabelecimento caso ela não mandasse o dinheiro via Pix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2024 às 10:07

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 10:07

Um comerciante de Rio Marinho, em Cariacica, perdeu uma quantia em dinheiro após cair em um golpe por telefone. Criminosos ligaram para ele, dizendo que eram traficantes, e ameaçaram matá-lo e incendiar a sua loja caso ele não fizesse transferências via Pix. O caso aconteceu na última quarta-feira (5).
O boletim de ocorrência registrado pela vítima diz que, no telefonema, os bandidos disseram que eram do tráfico local e que precisavam de dinheiro para "ajudar os amigos". Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os criminosos aproveitaram que, mais cedo, tinha acontecido um duplo homicídio em um bairro vizinho, para dizer que pessoas inocentes haviam sido presas e eles queriam a quantia para pagar os advogados dos comparsas. Mas era tudo mentira. 
Eles afirmaram conhecer todo o procedimento do comércio, e disseram que iriam matar o proprietário, a família dele e os funcionários, além de incendiarem a loja, caso ele não obedecesse.
"A todo momento eles falavam que viriam colocar fogo na empresa, que tinham mandado os meninos passarem lá e se eu não ajudasse iriam matar a mim, minha família, funcionários e todo mundo que estivesse na loja. Toda uma tortura psicológica. A gente acabou acreditando, devido aos fatos que aconteceram durante o dia, que foi um fato real, e eles aproveitaram para fazer essa tortura com os comerciantes", declarou o empresário, em entrevista à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.
Os bandidos então passaram dados de Pix para que a vítima fizesse as transferências para três contas diferentes. A vítima pediu que os valores não fossem detalhados nesta matéria.
Enquanto isso, usando outro telefone, a esposa da vítima entrou em contato com a polícia. "Eles orientaram a desligar o telefone e falaram que se tratava de um golpe novo. A gente foi dar queixa e o policial na delegacia falou que os bandidos ficam antenados nas coisas que acontecem nas regiões, se aproveitam dessas informações para extorquir empresários da região", detalhou.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que não foi a primeira vez que esse tipo de crime aconteceu em Cariacica: outros casos semelhantes já foram registrados em outros bairros da cidade.
"Revoltante. A gente que trabalha, se esforça, emprega pessoas, traz desenvolvimento para a região e fica à mercê da bandidagem"
X. - Empresário vítima do golpe
Em nota, a Polícia Civil disse que "a vítima registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e o caso foi encaminhado ao 17º Distrito Policial de Cariacica, que atende a região de Rio Marinho. A equipe está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos. A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado".

Atualização

07/06/2024 - 1:05
O valor transferido aos golpistas via Pix foi retirado desta matéria, a pedido da vítima. 

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