Comerciante do ES tem prejuízo após golpistas se passarem por traficantes

Um comerciante de Rio Marinho, em Cariacica , perdeu uma quantia em dinheiro após cair em um golpe por telefone. Criminosos ligaram para ele, dizendo que eram traficantes, e ameaçaram matá-lo e incendiar a sua loja caso ele não fizesse transferências via Pix . O caso aconteceu na última quarta-feira (5).

TV Gazeta, os criminosos aproveitaram que, mais cedo, O boletim de ocorrência registrado pela vítima diz que, no telefonema, os bandidos disseram que eram do tráfico local e que precisavam de dinheiro para "ajudar os amigos". Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da, os criminosos aproveitaram que, mais cedo, tinha acontecido um duplo homicídio em um bairro vizinho , para dizer que pessoas inocentes haviam sido presas e eles queriam a quantia para pagar os advogados dos comparsas. Mas era tudo mentira.

Eles afirmaram conhecer todo o procedimento do comércio, e disseram que iriam matar o proprietário, a família dele e os funcionários, além de incendiarem a loja, caso ele não obedecesse.

"A todo momento eles falavam que viriam colocar fogo na empresa, que tinham mandado os meninos passarem lá e se eu não ajudasse iriam matar a mim, minha família, funcionários e todo mundo que estivesse na loja. Toda uma tortura psicológica. A gente acabou acreditando, devido aos fatos que aconteceram durante o dia, que foi um fato real, e eles aproveitaram para fazer essa tortura com os comerciantes", declarou o empresário, em entrevista à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.

Os bandidos então passaram dados de Pix para que a vítima fizesse as transferências para três contas diferentes. A vítima pediu que os valores não fossem detalhados nesta matéria.

Enquanto isso, usando outro telefone, a esposa da vítima entrou em contato com a polícia. "Eles orientaram a desligar o telefone e falaram que se tratava de um golpe novo. A gente foi dar queixa e o policial na delegacia falou que os bandidos ficam antenados nas coisas que acontecem nas regiões, se aproveitam dessas informações para extorquir empresários da região", detalhou.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que não foi a primeira vez que esse tipo de crime aconteceu em Cariacica: outros casos semelhantes já foram registrados em outros bairros da cidade.

"Revoltante. A gente que trabalha, se esforça, emprega pessoas, traz desenvolvimento para a região e fica à mercê da bandidagem" X. - Empresário vítima do golpe

Em nota, a Polícia Civil disse que "a vítima registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e o caso foi encaminhado ao 17º Distrito Policial de Cariacica, que atende a região de Rio Marinho. A equipe está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos. A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado".