Tatiane Batista Carapina estava foragida do sistema prisional desde a saída temporária do Dia dos Pais. Ela cumpria pena em regime semiaberto no Centro Prisional Feminino de Colatina e, no sábado (24), tentou receber atendimento médico no Hospital Geral de Linhares apresentando documento falso, fato que gerou o acionamento da Polícia Militar.
Com perna imobilizada, foragida escapa pela janela de hospital no ES
Assim que ela foi identificada como foragida da Justiça, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), foi acionada para fazer a escolta da mesma. A fuga ocorreu por volta de meio dia, no momento em que Tatiane pediu para ir ao banheiro e fugiu pela janela.
Policiais militares foram acionados e, momentos depois, a presa foi recapturada. A ação contou com apoio de inspetores penitenciários.
Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que irá abrir procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso e informou ainda que Tatiane foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina.