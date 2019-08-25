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Com perna imobilizada, foragida escapa pela janela de hospital no ES

Tatiane Batista Carapina tentou receber atendimento no Hospital Geral de Linhares com documento falso. Ao ser descoberta, fugiu pela janela do banheiro

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 16:02
25/08/2019 - Com perna imobilizada, foragida tenta escapar pela janela de hospital, em Linhares. Caso aconteceu no HGL, no sábado (24) Crédito: Reprodução
Uma cena inacreditável foi registrada na tarde deste domingo (25), nas dependências do Hospital Geral de Linhares, no Norte do Estado. Uma paciente tentou fugir da unidade pela janela de um banheiro, após ser identificada pelo nome verdadeiro e saber que voltaria ao cárcere.
Tatiane Batista Carapina estava foragida do sistema prisional desde a saída temporária do Dia dos Pais. Ela cumpria pena em regime semiaberto no Centro Prisional Feminino de Colatina e, no sábado (24), tentou receber atendimento médico no Hospital Geral de Linhares apresentando documento falso, fato que gerou o acionamento da Polícia Militar.
Com perna imobilizada, foragida escapa pela janela de hospital no ES
Assim que ela foi identificada como foragida da Justiça, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), foi acionada para fazer a escolta da mesma. A fuga ocorreu por volta de meio dia, no momento em que Tatiane pediu para ir ao banheiro e fugiu pela janela.
Policiais militares foram acionados e, momentos depois, a presa foi recapturada. A ação contou com apoio de inspetores penitenciários.
Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que irá abrir procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso e informou ainda que Tatiane foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina.

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