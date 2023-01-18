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Após briga

Com faca cravada no peito, homem é achado morto em casa na Serra

Denúncia anônima alertou a polícia militar sobre o corpo nesta quarta-feira (18); cadáver foi achado no chão da residência, que fica em Serra Dourada III
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 jan 2023 às 20:57

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 20:57

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto com uma faca cravada na altura do coração, dentro de uma casa em Serra Dourada III, na Serra, na tarde desta quarta-feira (18). O caso foi descoberto após um barulho de briga vindo da residência.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima alertou sobre o cadáver na casa. Quando a equipe chegou, testemunhas relataram que três pessoas estavam brigando dentro do imóvel. Quem estava por perto também ouviu barulho de gritos e objetos quebrando.
Depois de um tempo de silêncio, um caminhão de mudança parou em frente à residência e, de acordo com a PM, um casal que estaria envolvido na briga começou a colocar pertences às pressas dentro do veículo. Depois disso, eles não foram mais vistos. O corpo da vítima estava no chão da casa.
Com faca cravada no peito, homem é achado morto em casa na Serra
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 14h para uma ocorrência de encontro de cadáver. No local foi verificado que se tratava de homicídio por arma branca. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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