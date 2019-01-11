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Vila Velha

Clínica estética e supermercado são invadidos na Praia da Costa

Os dois lugares ficam na mesma avenida, em Vila Velha, mas não há informações sobre ligação entre os casos

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 11:38

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

11 jan 2019 às 11:38
Clínica estética é arrombada em Vila Velha Crédito: Diony Silva
Dois estabelecimentos comerciais foram invadidos na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, durante a madrugada. Uma clínica dermatológica teve equipamentos roubados e cerca de R$ 10 mil de prejuízo, e um supermercado teve os vidros quebrados, mas nada foi levado.
A gerente da clínica dermatológica, Flávia Laurete, conta que foram roubados do local dois computadores, um notebook, celulares, uma televisão e dinheiro. Ela acredita em um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.
"A funcionária que abre a clínica chegou às 7h e viu o portão arrombado, então me informou. A clínica não tem câmeras, mas o nosso vizinho tem e eu já solicitei as imagens. É muito triste chegar no ambiente de trabalho e encontrar tudo assim, estamos assustados e falta policiamento na região", diz Flávia.
A gerente não sabe dizer ao certo o momento em que tudo teria acontecido. A Polícia Militar esteve no local e informou que iria realizar rondas na região.
Clínica estética e supermercado são invadidos na Praia da Costa
SUPERMERCADO INVADIDO
Ainda na Avenida Champangat, próximo à clínica estética que foi arrombada, um supermercado teve os vidros quebrados por volta das 5h desta sexta-feira (11), mas nada foi levado. De acordo com os funcionários, os bandidos teriam vasculhado os caixas à procura de dinheiro, mas não encontraram.
O alarme do local disparou e os criminosos fugiram. Pelo tempo de disparo do sistema de segurança, os ladrões ficaram por pouco tempo dentro do estabelecimento, cerca de um minuto e meio. Não há informações sobre ligação nos dois casos.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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