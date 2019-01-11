Clínica estética e supermercado são invadidos na Praia da Costa

Clínica estética é arrombada em Vila Velha Crédito: Diony Silva

Praia da Costa, em Vila Velha, durante a madrugada. Uma clínica dermatológica teve equipamentos roubados e cerca de R$ 10 mil de prejuízo, e um supermercado teve os vidros quebrados, mas nada foi levado. Dois estabelecimentos comerciais foram invadidos na Avenida Champagnat, na, em, durante a madrugada. Uma clínica dermatológica teve equipamentos roubados e cerca de R$ 10 mil de prejuízo, e um supermercado teve os vidros quebrados, mas nada foi levado.

A gerente da clínica dermatológica, Flávia Laurete, conta que foram roubados do local dois computadores, um notebook, celulares, uma televisão e dinheiro. Ela acredita em um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.

"A funcionária que abre a clínica chegou às 7h e viu o portão arrombado, então me informou. A clínica não tem câmeras, mas o nosso vizinho tem e eu já solicitei as imagens. É muito triste chegar no ambiente de trabalho e encontrar tudo assim, estamos assustados e falta policiamento na região", diz Flávia.

A gerente não sabe dizer ao certo o momento em que tudo teria acontecido. A Polícia Militar esteve no local e informou que iria realizar rondas na região.

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SUPERMERCADO INVADIDO

Ainda na Avenida Champangat, próximo à clínica estética que foi arrombada, um supermercado teve os vidros quebrados por volta das 5h desta sexta-feira (11), mas nada foi levado. De acordo com os funcionários, os bandidos teriam vasculhado os caixas à procura de dinheiro, mas não encontraram.

O alarme do local disparou e os criminosos fugiram. Pelo tempo de disparo do sistema de segurança, os ladrões ficaram por pouco tempo dentro do estabelecimento, cerca de um minuto e meio. Não há informações sobre ligação nos dois casos.