O dono do bar, um comerciante, de 62 anos, foi rendido pelo adolescente na noite desta sexta-feira Crédito: Fernando Madeira

Uma tentativa de assalto a um bar no bairro Maracanã, em Cariacica , terminou com um cliente baleado no peito na noite desta sexta-feira (07).

Your browser does not support the audio element. Cliente é baleado no peito por adolescente em assalto a bar de Cariacica

Por volta das 19h, um adolescente de 16 anos e um um comparsa entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. A dupla pediu a chave do carro do dono do bar, de 62 anos, e R$ 190 que estavam no caixa.

Antes de deixarem o bar, os assaltantes renderam aproximadamente dez clientes que estavam no estabelecimento, levando três celulares e dinheiro das vítimas.

Eles seguiram para o carro do comerciante, mas não conseguiram ligar o veículo. Após as tentativas frustradas, o comparsa do adolescente fugiu a pé, deixando o assaltante sozinho no carro.

Sem desistir de levar o veículo, o adolescente obrigou o comerciante a ligar o carro. Nesse momento, o assaltante deu um tiro contra o dono do bar, mas a bala mascou. Ele tornou a atirar mais duas vezes, mas os tiros também mascaram.

O adolescente saiu correndo pela rua e foi seguido pelo comerciante e mais cinco clientes. Quando subiam uma ladeira, outros dois tiros foram ouvidos e um deles acertou o peito de um frequentador do bar, de 39 anos, que foi socorrido por uma equipe do Samu para o Hospital São Lucas, onde precisou passar por uma cirurgia.

A Polícia Militar, que já havia sido acionada por populares, conseguiu apreender o adolescente quando ele tentava fugir. Com ele polícia recuperou um revólver calibre 32 e o material roubado.

COMERCIANTE FOI ASSALTADO HÁ UM MÊS

Comerciante assaltado: "Fico inseguro de trabalhar desta forma" Crédito: Fernando Madeira

O comerciante vítima do assalto nesta sexta-feira já foi assaltado há um mês. Na ocasião, os criminosos roubaram R$ 53 mil dele.

"Já aconteceram alguns assaltos, mas alguns nem registrei. Pela minha família nem estaria aqui, começaria em outro lugar. Mas eu tenho que trabalhar", desabafou o comerciante.

"PRIMEIRA VEZ QUE EU ROUBO E 'DÁ RUIM'"

Na Delegacia Regional de Cariacica, para onde foi levado, o adolescente contou para a reportagem do Gazeta Online que comprou a arma, um revólver calibre 32, na feira de Aribiri, em Vila Velha.

Segundo o adolescente, ele usava o revólver para se defender, já que fazia parte do tráfico de drogas. O assaltante disse ser primeira vez que roubou e que queria dinheiro para comer e fumar maconha. O jovem alega que o amigo dele deixou ele "na mão", já que ele não sabia dirigir. "É a primeira vez que eu roubo e já dá ruim", declarou.

Ainda de acordo com o adolescente, a bala do revóver que comprou "só serve para assustar", e que não teria poder de matar

Pela tentativa de assalto que terminou com o cliente baleado, ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio.

Polícia Militar

Em relação aos assaltos frequentes relatados pelo comerciante, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que além do policiamento rotineiro preventivo, os militares que atuam no bairro também realizam operações e abordagens diariamente.