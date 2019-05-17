Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Ciclistas fazem protesto após morte de colega em ponte de Vitória

O ciclista Carlos Renato Souza foi morto durante um assalto na tarde da última terça-feira (14). Em homenagem, uma placa com uma foto dele foi colocada no local
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

17 mai 2019 às 00:17

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 00:17

Ciclistas fizeram protesto na Cinco Pontes Crédito: Internauta | Gazeta Online
Centenas de pessoas estiveram na Cinco Pontes, na Ilha do Príncipe, em Vitória, na noite desta quinta-feira (16) para protestar contra o assassinato do ciclista Carlos Renato Souza, morto durante um assalto na tarde da última terça-feira (14). Em homenagem, uma placa coma  foto dele foi colocada no local.
> Ciclista assassinado na Cinco Pontes era pai de duas crianças
Ciclistas, amigos e familiares da vítima reuniram-se no local por volta das 20 horas e fecharam os dois sentidos da ponte. De acordo com a organização, havia 500 pessoas no local. A maioria do manifestantes estava de bicicleta e solicitava mais segurança pra região, e pedia para que o caso não caia no esquecimento.
Por volta das 20h50, os manifestantes seguiram para a Segunda Ponte, onde pretendiam atravessar para Vila Velha, e ir até ao Convento da Penha, onde, de acordo com organizadores, haverá uma oração.
Muito abalados, os familiares estiveram presentes. Um irmão dele, que não quis se identificar, contou que os filhos, a mulher dele, e a mãe, estão arrasados com a morte. O familiar ainda relembrou que a vítima era um ótimo pai, uma pessoa trabalhadora, do bem e que vai fazer muita falta.
VÍDEO
O CASO
De acordo com um boletim da Polícia Militar, ele foi abordado por indivíduos portando armas de fogo no momento em que passava na ponte, que fica na Ilha do Príncipe. O ciclista, então, teria reagido, segundo a PM, e acabou sendo atingido por disparos.
Carlos Renato Souza Crédito: Reprodução | Facebook
Os autores do crime roubaram a bicicleta que estava com a vítima e fugiram, mas foram presos pela polícia. 
> Disque-Denúncia ajudou a localizar dupla que matou ciclista em Vitória
Testemunhas que conversaram com a polícia informaram que os assaltantes estavam em uma bicicleta — um pedalando e outro sentado próximo ao guidão. Populares afirmam que os criminosos anunciaram o assalto e a vítima reagiu segurando a arma do bandido.
> Ciclista já havia dado bicicleta quando foi morto em ponte de Vitória
A bala acertou o ciclista na área do pescoço, transfixou e saiu pela parte de trás da nuca. Moradores afirmaram que assalto naquela região são constantes. Um técnico de informática, de 36 anos, relatou que há três meses também teve a bicicleta roubada quando passava pelo local. Ele afirmou que é comum ver assaltantes ou suspeitos em cima da ponte esperando pelas vítimas.
> Ciclistas reclamam sobre falta de segurança na Cinco Pontes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados