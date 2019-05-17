Ciclistas fazem protesto após morte de colega em ponte de Vitória

Ciclistas fizeram protesto na Cinco Pontes Crédito: Internauta | Gazeta Online

Cinco Pontes, na Ilha do Príncipe, em Vitória, na noite desta quinta-feira (16) para protestar contra o assassinato do ciclista Carlos Renato Souza, morto durante um assalto na tarde da última terça-feira (14). Em homenagem, uma placa coma foto dele foi colocada no local. Centenas de pessoas estiveram na, na, em Vitória, na noite desta quinta-feira (16) para protestar contra o assassinato do ciclista Carlos Renato Souza, morto durante um assalto na tarde da última terça-feira (14). Em homenagem, uma placa coma foto dele foi colocada no local.

Ciclistas, amigos e familiares da vítima reuniram-se no local por volta das 20 horas e fecharam os dois sentidos da ponte. De acordo com a organização, havia 500 pessoas no local. A maioria do manifestantes estava de bicicleta e solicitava mais segurança pra região, e pedia para que o caso não caia no esquecimento.

Segunda Ponte, onde pretendiam atravessar para Vila Velha, e ir até ao Convento da Penha, onde, de acordo com organizadores, haverá uma oração. Por volta das 20h50, os manifestantes seguiram para a, onde pretendiam atravessar para Vila Velha, e ir até ao Convento da Penha, onde, de acordo com organizadores, haverá uma oração.

Muito abalados, os familiares estiveram presentes. Um irmão dele, que não quis se identificar, contou que os filhos, a mulher dele, e a mãe, estão arrasados com a morte. O familiar ainda relembrou que a vítima era um ótimo pai, uma pessoa trabalhadora, do bem e que vai fazer muita falta.

VÍDEO

O CASO

Polícia Militar, ele foi abordado por indivíduos portando armas de fogo no momento em que passava na ponte, que fica na Ilha do Príncipe. O ciclista, então, teria reagido, segundo a PM, e acabou sendo atingido por disparos. De acordo com um boletim da, ele foi abordado por indivíduos portando armas de fogo no momento em que passava na ponte, que fica na. O ciclista, então, teria reagido, segundo a PM, e acabou sendo atingido por disparos.

Carlos Renato Souza Crédito: Reprodução | Facebook

Os autores do crime roubaram a bicicleta que estava com a vítima e fugiram, mas foram presos pela polícia.

Testemunhas que conversaram com a polícia informaram que os assaltantes estavam em uma bicicleta — um pedalando e outro sentado próximo ao guidão. Populares afirmam que os criminosos anunciaram o assalto e a vítima reagiu segurando a arma do bandido.