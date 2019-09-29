Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Ciclista morre após ser atropelado por moto na BR 101 em Viana

O lavrador Adão Rosa da Silva, de 54 anos, tentava atravessar uma pista da BR 101, debaixo de um viaduto em Universal, Viana, quando foi atingido por um motociclista
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

29 set 2019 às 11:45

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 11:45

Filho de ciclista que morreu após ser atropelado por uma moto Crédito: Elis Carvalho
Um ciclista de 54 anos, morreu após ser atropelado por uma moto na noite deste sábado (28). O lavrador Adão Rosa da Silva, de 54 anos, tentava atravessar uma pista da BR 101, debaixo de um viaduto em Universal, Viana, quando foi atingido por um motociclista de 23 anos. Adão morreu na hora. Já o jovem que pilotava a moto, foi encaminhado ao hospital.
> Motorista bêbado mata motociclista e vai preso em Vila Velha
De acordo com o coordenador de atendimento Gleydson Rosa da Silva, 26 anos, que é filho de Adão, o acidente aconteceu por volta das 21 horas. O lavrador havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa de bicicleta.
"Acredito que o motoboy estava em alta velocidade. Ele passava na entrada do Viaduto, em direção a Viana, e meu pai estava tentando atravessar a rua, quando foi atingido", afirmou.
A pancada foi muito forte, tanto que os quadros da bicicleta quebraram. O capacete do motociclista bateu na cabeça do meu pai e ele teve um traumatismo craniano
Gleydson Rosa da Silva, filho de Adão
NOTÍCIA
Gleydson completa que ficou sabendo do acidente através de vizinhos, que ligaram para ele. "Os vizinhos ligaram e uma mulher disse que tinha acontecido um acidente com ele. Quando cheguei lá ele estava na ambulância da Eco101 e não me deixaram ver, disseram que estava em estado grave. Tentaram reanimar ele, mas não conseguiram", contou.
Adão era morador do bairro Universal, ele deixou cinco filhos e quatro netos. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Ele também mora no bairro Universal. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados