Ciclista morre após ser atropelado por moto na BR 101 em Viana

Um ciclista de 54 anos, morreu após ser atropelado por uma moto na noite deste sábado (28). O lavrador, de 54 anos, tentava atravessar uma pista da, debaixo de um viaduto em Universal, Viana, quando foi atingido por um motociclista de 23 anos. Adão morreu na hora. Já o jovem que pilotava a moto, foi encaminhado ao hospital.