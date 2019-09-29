Ciclista morre após ser atropelado por moto na BR 101 em Viana

Um ciclista de 54 anos, morreu após ser atropelado por uma moto na noite deste sábado (28). O lavrador Adão Rosa da Silva, de 54 anos, tentava atravessar uma pista da BR 101, debaixo de um viaduto em Universal, Viana, quando foi atingido por um motociclista de 23 anos. Adão morreu na hora. Já o jovem que pilotava a moto, foi encaminhado ao hospital.
De acordo com o coordenador de atendimento Gleydson Rosa da Silva, 26 anos, que é filho de Adão, o acidente aconteceu por volta das 21 horas. O lavrador havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa de bicicleta.
"Acredito que o motoboy estava em alta velocidade. Ele passava na entrada do Viaduto, em direção a Viana, e meu pai estava tentando atravessar a rua, quando foi atingido", afirmou.
A pancada foi muito forte, tanto que os quadros da bicicleta quebraram. O capacete do motociclista bateu na cabeça do meu pai e ele teve um traumatismo craniano
NOTÍCIA
Gleydson completa que ficou sabendo do acidente através de vizinhos, que ligaram para ele. "Os vizinhos ligaram e uma mulher disse que tinha acontecido um acidente com ele. Quando cheguei lá ele estava na ambulância da Eco101 e não me deixaram ver, disseram que estava em estado grave. Tentaram reanimar ele, mas não conseguiram", contou.
Adão era morador do bairro Universal, ele deixou cinco filhos e quatro netos. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Ele também mora no bairro Universal.