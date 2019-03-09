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Churrasqueiro é baleado durante assalto na Serra

A vítima chegava em casa com a esposa, os dois voltavam do trabalho, quando foi surpreendia por cerca de cinco criminosos, que exigiam o celular da mulher. Homem reagiu e foi baleado

Publicado em 

09 mar 2019 às 14:52

Publicado em 09 de Março de 2019 às 14:52

Homem é baleado em tentativa de assalto no bairro Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Vitor Jubini
“Não sei se o que fiz foi certo ou não. Na hora nem pensei, foi um misto de medo e revolta”. A declaração é de um churrasqueiro de 40 anos, baleado no braço após reagir a uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (8), em Vila Nova de Colares, na Serra. Ele chegava em casa com esposa - os dois voltavam do trabalho - quando foram surpreendidos por criminosos em um carro.
Churrasqueiro é baleado durante assalto na Serra
Era por volta das 1h40, quando o churrasqueiro e a esposa, uma copeira de 27 anos, desceram do ônibus e seguiram a pé para casa, na Rua Presidente Alves. Ao chegarem em frente à residência, a mulher ligou para a irmã para saber onde ela havia guardado a chave do portão.
Neste momento, o casal foi abordado pelos criminosos. O churrasqueiro contou que cerca de cinco homens estavam dentro do veículo, de cor branca. Um deles desceu do carro já exigindo o celular da copeira.
“Ele já saiu gritando: ‘passa o celular, passa o celular’. Na hora eu nem pensei, já puxei o aparelho da mão da minha esposa e joguei por cima do portão”, conta o churrasqueiro.
Após arremessar o aparelho, o churrasqueiro relata que começou a gritar dizendo que iria chamar a polícia. Nervosos, os bandidos que estavam dentro do carro mandaram o parceiro, que estava do lado de fora, voltar para o veículo.
TIRO
 
“Eu falei que ia anotar a placa e passar para a polícia. Nisso que eu abaixei para ver os números, escutei um tiro e em seguida eles arrancaram com o carro.”
A vítima disse ainda que sentiu uma pressão forte no braço direito e viu que havia sido baleado. Ele e a esposa começaram a gritar e foram ajudados por uma vizinha, que os acolheu dentro de casa até a chegada da polícia.
Os policiais militares foram acionados pelo próprio casal e socorreram o churrasqueiro para o Hospital Jayme dos Santos Neves. A vítima passou a madrugada na unidade recebendo atendimento médico e recebeu alta no início da manhã deste sábado (9).
De acordo com as vítimas, no local ocorrem assaltos constantes. Nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso deve ser investigado pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio.
 

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