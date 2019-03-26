Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Instagram

Os pais do vendedor Jonas do Amaral, de 34 anos, irão ao Departamento Médico Legal de Vitória nesta terça-feira (26) para coleta de sangue. O material será comparado ao do corpo encontrado na manhã deste sábado (23) na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. Familiares estiveram no local e confirmaram que o corpo, que estava com sinais de enforcamento, era de Jonas.

Segundo o delegado à frente das investigações, José Maria Simão, a coleta foi agendada para esta terça, mas o resultado deve sair em 30 dias. “A coleta, de sangue, é para comparar e saber se aquele cadáver é oficialmente de Jonas. Já o laudo cadavérico, que pode indicar a causa da morte, se foi enforcamento ou se há sinais de violência, deve ficar pronto esta semana”, informou Simão.

Apesar do resultado do laudo cadavérico, o corpo somente será liberado para enterro após exame de DNA e confirmação da identidade. O material genético do corpo foi coletado e encaminhado para Vitória.

Your browser does not support the audio element. Caso Jane Cherubim - Pais de Jonas Amaral vão a Vitória coletar sangue

Ele a deixou com o rosto desfigurado, ensanguentada e largada no meio de uma estrada. A vítima foi localizada pelos irmãos e levada para um hospital em Espera Feliz, em Minas Gerais, mas devido a gravidade foi socorrida para Carangola, onde ficou seis dias internada. Jonas estava desaparecido desde o último dia 4, após agredir a então namorada Jane Cherubim da Silva, de 36 anos.. A vítima foi localizada pelos irmãos e levada para um hospital em Espera Feliz, em Minas Gerais, mas devido a gravidade foi socorrida para Carangola, onde ficou seis dias internada.

Investigação

Jane Cherubim, em entrevista à TV Globo Crédito: Reprodução

A polícia ainda investiga a abertura de uma conta bancária em nome de Jonas do Amaral em uma agência no município de Espera Feliz, Minas Gerais, no dia 7 de março - três dias após ele agredir a namorada e período em que ele já era considerado foragido da Justiça.

A polícia já havia notificado a gerente do banco para explicar em que condições a conta salário teria sido aberta. Não havia saldo. O advogado da família de Jonas, Osmar Aarestrup, garante que foi aberta pela revendedora de veículos onde ele trabalhava. "Fiquei sabendo que é uma conta salário, aberta pela empresa onde ele trabalhava”, disse.