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Casal rouba táxi e acaba preso após perseguição em Vila Velha

Um casal foi preso após roubar um táxi com placas de Vitória em Itaparica na noite desta seta-feira (15). Os dois foram detidos e levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Publicado em 

16 fev 2019 às 15:25

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 15:25

Durante a perseguição, os criminosos perderam o controle do veículo e bateram em um carro e depois subiram em um canteiro Crédito: Fernando Madeira
Um casal de assaltantes foi preso na noite desta sexta-feira (15) após roubar um táxi em Itaparica, Vila Velha. Os suspeitos foram perseguidos e presos por agentes da Guarda Municipal. De acordo com a Guarda, um Prisma branco foi roubado em Itaparica. Os criminosos renderam o taxista e fugiram com o carro em direção ao bairro Boa Vista, no mesmo município.
Por volta das 21h40, agentes realizavam patrulhamento de rotina no bairro Soteco quando foram informados sobre o roubo. Com as características, iniciaram as buscas e o veículo foi avistado na avenida Capixaba, em Soteco. Na rua Rio de Janeiro, no mesmo bairro, o assaltante percebeu que estava sendo perseguido e aumentou a velocidade do Prisma.
Na rua São Francisco, em direção ao bairro Santa Inês, os agentes se aproximaram do Prisma novamente. Nesse momento, segundo a Guarda, o bandido teria aberto a porta do carro e apontou a arma na direção deles. Os agentes revidaram e efetuaram três disparos em direção ao Prisma. Na tentativa de fugir, o ladrão jogou o carro na direção de pedestres que estavam na via. Não há registro de que pessoas teriam sido atropeladas.
Já na avenida Carlos Lindenberg, o motorista avançou outro semáforo e bateu em um veículo. Desrespeitando a ordem de parada da Guarda Municipal, o criminoso invadiu a contramão e seguiu sentido ao bairro Garoto. Ele perdeu o controle da direção e subiu em um canteiro. Com o impacto, o carro parou de funcionar. O casal fugiu correndo por cerca de 50 metros mas foi alcançado.
Ferido na perna esquerda, o bandido foi levado para o Hospital Antônio Bezerra Faria. A comparsa que estava no banco do carona não ficou ferida. O veículo foi recuperado e os suspeitos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A arma que teria sido usada pelos suspeitos não foi encontrada. De acordo com a Guarda, o suspeito afirmou que ela foi dispensada durante a fuga.

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