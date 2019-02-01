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Casal que furtou bolsa de repórter da TV Gazeta é preso em Vitória

Identificados pela polícia como Tuana de Oliveira Santos, 34, e João Batista Perpétuo, 58, o casal não tem passagem pela polícia e irá passar por audiência de custódia em Viana

Publicado em 

01 fev 2019 às 13:10

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 13:10

Casal suspeito de roubar bolsa de repórter da TV Gazeta é detido em Vitória e pertences são recuperados Crédito: Roberto Pratti
A Guarda Municipal de Vitória localizou o casal que furtou a bolsa da repórter da TV Gazeta Eliana Gorritti, na manhã desta sexta-feira (1º), enquanto ela se preparava para uma entrevista ao vivo na Curva da Jurema, em Vitória. Na ação, Tuana de Oliveira Santos, de 34 anos, e João Batista Perpétuo, de 58 anos, jogaram uma pedra na janela traseira do carro da TV Gazeta, que estava estacionado, e pegaram a bolsa e outros objetos que estavam no carro.
> Repórter da TV Gazeta tem bolsa furtada antes de entrevista em Vitória
O casal foi localizado pela Guarda nas proximidades do Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória. No momento da prisão eles negaram o crime, porém a polícia encontrou os objetos da repórter com Tuana e João, entre eles um óculos, celular e um termômetro da TV Gazeta, utilizado para saber a temperatura ambiente, porém a bolsa e os documentos de Eliana não estava com eles.
Os suspeitos, então, disseram que estavam em um espaço chamado Casarão, local que fica próximo ao Tribunal de Justiça e, ao ir até esse lugar, a Guarda Municipal encontrou, em baixo de um tapume, a bolsa e os documentos da repórter.
Tuana e João Batista não tem passagem pela polícia e vão para audiência de custódia em Viana. O casal foi autuado por furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.
Com informações de André Falcão

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