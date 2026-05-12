Corretora e empresário são presos por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeiro

Um casal foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de comercializar medicamentos ilegalmente, entre eles a Tirzepatida, medicação injetável conhecida como “caneta emagrecedora”. A corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário Jacsom Ferreira, de 42, marido dela, foram presos em flagrante no bairro Marbrasa, nesta terça-feira (12).





Segundo a polícia, a ação também resultou na apreensão de medicamentos e celulares. De acordo com as investigações, o casal utilizava redes sociais para divulgar e vender os produtos.





Conforme o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), delegado Felipe Vivas, o caso começou a ser investigado após denúncias encaminhadas pela Vigilância Sanitária.





“A Vigilância Sanitária comunicou à Polícia Civil denúncias recebidas pela ouvidoria do município sobre pessoas que estariam comercializando medicamentos para emagrecimento, como a Tirzepatida, além de remédios similares. Essa venda é proibida”, explicou.