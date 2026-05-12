Corretora e empresário são presos por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeiro

Um casal foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de comercializar medicamentos ilegalmente, entre eles a Tirzepatida, medicação injetável conhecida como “caneta emagrecedora”. A corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário Jacsom Ferreira, de 42, marido dela, foram presos em flagrante no bairro Marbrasa, nesta terça-feira (12).
Segundo a polícia, a ação também resultou na apreensão de medicamentos e celulares. De acordo com as investigações, o casal utilizava redes sociais para divulgar e vender os produtos.
Conforme o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), delegado Felipe Vivas, o caso começou a ser investigado após denúncias encaminhadas pela Vigilância Sanitária.
“A Vigilância Sanitária comunicou à Polícia Civil denúncias recebidas pela ouvidoria do município sobre pessoas que estariam comercializando medicamentos para emagrecimento, como a Tirzepatida, além de remédios similares. Essa venda é proibida”, explicou.
O inquérito foi encaminhado ao Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, que deu continuidade às investigações e representou pelos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira. A operação do Ciat contou com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo o delegado, medicamentos como a Tirzepatida não podem ser comercializados fora de farmácias regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que pode configurar crimes de contrabando e contra a saúde pública.
O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram autuados em flagrante por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos medicinais, com o agravante de o produto não possuir registro no órgão de vigilância sanitária competente. Eles serão encaminhados ao sistema prisional.
A reportagem tenta localizar a defesa do casal. O espaço segue aberto para manifestação.