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Operação

Corretora e empresário são presos por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeiro

Casal foi detido durante operação da Polícia Civil que apreendeu medicamentos, entre eles a Tirzepatida, e celulares usados na comercialização irregular dos produtos

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 12:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mai 2026 às 12:22
Raine Cescon e Jacsom Ferreira, casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores em Cachoeiro
Raine Cescon e Jacsom Ferreira, casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Um casal foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de comercializar medicamentos ilegalmente, entre eles a Tirzepatida, medicação injetável conhecida como “caneta emagrecedora”. A corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário Jacsom Ferreira, de 42, marido dela, foram presos em flagrante no bairro Marbrasa, nesta terça-feira (12).


Segundo a polícia, a ação também resultou na apreensão de medicamentos e celulares. De acordo com as investigações, o casal utilizava redes sociais para divulgar e vender os produtos.


Conforme o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), delegado Felipe Vivas, o caso começou a ser investigado após denúncias encaminhadas pela Vigilância Sanitária.


“A Vigilância Sanitária comunicou à Polícia Civil denúncias recebidas pela ouvidoria do município sobre pessoas que estariam comercializando medicamentos para emagrecimento, como a Tirzepatida, além de remédios similares. Essa venda é proibida”, explicou.

Medicamentos e celulares apreendidos na operação
Medicamentos e celulares apreendidos na operação Polícia Civil

O inquérito foi encaminhado ao Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, que deu continuidade às investigações e representou pelos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira. A operação do Ciat contou com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).


Segundo o delegado, medicamentos como a Tirzepatida não podem ser comercializados fora de farmácias regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que pode configurar crimes de contrabando e contra a saúde pública.


O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram autuados em flagrante por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos medicinais, com o agravante de o produto não possuir registro no órgão de vigilância sanitária competente. Eles serão encaminhados ao sistema prisional.


A reportagem tenta localizar a defesa do casal. O espaço segue aberto para manifestação.

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