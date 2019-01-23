Casal é rendido na porta de casa em Vila Velha ao voltar da lua de mel

Casal é assaltado ao voltar de lua de mel em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho | NA

Um casal de pianistas foi rendido e teve as malas roubadas ao voltar da lua de mel, na manhã desta terça-feira (22), em Vila Velha. Até as alianças das vítimas, recém compradas, foram levadas pelos criminosos.

A jovem, de 21 anos, contou que ela e o marido, de 26, chegaram ao Aeroporto de Vitória, vindos de Fortaleza, no Ceará, e logo pediram um Uber. O destino era a casa deles, no bairro Novo México.

“Descemos do carro e o motorista nos ajudou a tirar nossas coisas do porta-malas, como era cedo, por volta das 6 horas, ficamos na calçada esperando a dona do imóvel que nós alugamos, abrir o portão. Foi nesse tempo, que os bandidos chegaram”, relata a pianista.

O casal foi surpreendido enquanto aguardava na calçada. De acordo com as vítimas, três pessoas - sendo dois homens e uma mulher - chegaram em um carro branco. Todos desceram do veículo já anunciando o assalto.

Os bandidos estavam armados. As vítimas relatam ainda que enquanto os homens apontavam a arma para o marido dela e roubavam as malas, a mulher pegou as alianças e os celulares dos dois e depois, o relógio do esposo dela.

Após o assalto, o trio entrou no carro e fugiu do local. Assustadas, as vítima pediram ajuda aos vizinhos e procuraram a polícia. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha.

“Foi um susto muito grande. Eu sempre tomo cuidado. As ruas do nosso bairro são muito desertas, ainda mais neste horário. Mas, infelizmente na única vez que descuidamos, isso aconteceu”, desabafou o pianista.

De acordo com as vítimas, os bandidos fugiram levando três malas, uma bolsa de viagem e sacolas com os presentes que os dois trouxeram para a família. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

"O que importa é que estamos bem"

A pianista de 21 anos, contou como foi o assalto sofrido por ela e o marido, em Vila Velha, logo que o casal chegava da lua de mel.

Como foi o momento em que foram rendidos?

A gente tinha acabado de descer do carro. Tiramos as malas e ficamos esperando abrirem o portão da nossa casa. Assim que o motorista do Uber saiu, questão de minutos depois, os bandidos chegaram.

O que disseram?

Na hora eu estranhei um pouco o carro parando e os três descendo. Mas, logo que mostraram as armas e disseram para a gente ficar quieto e entregar tudo, vi que era um assalto.

De onde estavam vindo?

De Fortaleza. Casamos no dia 5 deste mês. Era uma viagem muito esperada. Planejamos isso por um ano.

Eles chegaram a ser agressivo?

Não. Foram bem rápidos. Mas, só de lembrar da arma apontada para mim, fico apavorada.

O que os bandidos levaram exatamente?

Nossa malas com roupas, uma bolsa com um notebook e uma sacola, com objetos de valor sentimental e que para mim eram mais importantes, onde estavam os presentes que trouxemos para a família.

E as alianças?