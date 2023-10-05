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Crime

Casal é preso por esfaquear passageiro em assalto a ônibus na Serra

Crime ocorreu quando coletivo estava na altura do bairro Parque Residencial Laranjeiras, na noite da última quarta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2023 às 12:07

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 12:07

Um casal foi preso suspeito de esfaquear um homem de 35 anos durante um assalto dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na altura de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (4). O passageiro foi ferido na barriga e precisou ser levado às pressas para um hospital. 
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, militares estavam passando por Parque Residencial Laranjeiras quando um homem com uniforme do Transcol abordou a viatura em que estavam, falando que um casal havia assaltado o coletivo e dado uma facada em um passageiro.
O passageiro estava com um ferimento na barriga, que sangrava muito. Ele foi levado na viatura até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Enquanto isso, o funcionário do Transcol passou as características dos criminosos para os policiais, que começaram as buscas. 
No meio do caminho, uma testemunha informou aos agentes que viu o casal correndo, com uma faca na mão, em direção a bairro Valparaíso. A pessoa ainda disse que o homem teria trocado de blusa. Os policiais passaram as novas características para as equipes, via rádio. 
Logo em seguida, agentes da Guarda Municipal da Serra localizaram o suspeito em Valparaíso. Ele estava com o celular do homem esfaqueado. A mulher estava com ele e foi tentando se afastar da abordagem, mas também acabou detida. 
Os dois foram levados para a Delegacia Regional da Serra. No caminho, os policiais ainda encontraram um segundo celular roubado, dessa vez com a mulher. O casal foi autuado em flagrante por roubo qualificado e levado ao presídio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima esfaqueada.

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