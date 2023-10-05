Casal é preso por esfaquear passageiro em assalto a ônibus na Serra

Um casal foi preso suspeito de esfaquear um homem de 35 anos durante um assalto dentro de um ônibus do Sistema Transcol , na altura de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra , na noite de quarta-feira (4). O passageiro foi ferido na barriga e precisou ser levado às pressas para um hospital.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , militares estavam passando por Parque Residencial Laranjeiras quando um homem com uniforme do Transcol abordou a viatura em que estavam, falando que um casal havia assaltado o coletivo e dado uma facada em um passageiro.

O passageiro estava com um ferimento na barriga, que sangrava muito. Ele foi levado na viatura até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Enquanto isso, o funcionário do Transcol passou as características dos criminosos para os policiais, que começaram as buscas.

No meio do caminho, uma testemunha informou aos agentes que viu o casal correndo, com uma faca na mão, em direção a bairro Valparaíso. A pessoa ainda disse que o homem teria trocado de blusa. Os policiais passaram as novas características para as equipes, via rádio.

Logo em seguida, agentes da Guarda Municipal da Serra localizaram o suspeito em Valparaíso. Ele estava com o celular do homem esfaqueado. A mulher estava com ele e foi tentando se afastar da abordagem, mas também acabou detida.