Casal é preso após furtar sítio duas vezes em 2 dias em Santa Leopoldina

Um casal foi preso em flagrante na segunda-feira (2) após invadir e furtar o mesmo sítio duas vezes em Bragança, no município de Santa Leopoldina , na Região Serrana do Espírito Santo. O primeiro roubo aconteceu no domingo (1º).

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que o casal invadiu a propriedade rural quebrando a porteira e a porta da sede principal, entrou na residência e furtou vários pertences como televisão, micro-ondas, roupas de cama, entre outros. Os dois colocaram os objetos em um carro e fugiram.

O sítio é usado para lazer e estava vazio no momento do crime. O proprietário, assim que soube que a propriedade havia sido invadida e furtada, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município.

Na segunda-feira, dois peritos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foram à propriedade realizar uma perícia, quando encontraram o casal dentro do sítio no momento que levavam mais pertences do local para dentro do carro.

Os dois admitiram que haviam ido à propriedade duas vezes em dois dias para furtar. A mulher contou ainda que os objetos levados estavam na residência do casal em Morada de Santa Fé, em Cariacica , na Grande Vitória.

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