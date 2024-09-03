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Invasão a propriedade

Casal é preso após furtar sítio duas vezes em 2 dias em Santa Leopoldina

Crimes aconteceram no último domingo (1°) e na segunda-feira (2), em Bragança; foram furtados eletrodomésticos, roupas de cama e outros itens
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 set 2024 às 08:47

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 08:47

Um casal foi preso em flagrante na segunda-feira (2) após invadir e furtar o mesmo sítio duas vezes em Bragança, no município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. O primeiro roubo aconteceu no domingo (1º).
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que o casal invadiu a propriedade rural quebrando a porteira e a porta da sede principal, entrou na residência e furtou vários pertences como televisão, micro-ondas, roupas de cama, entre outros. Os dois colocaram os objetos em um carro e fugiram.
O sítio é usado para lazer e estava vazio no momento do crime. O proprietário, assim que soube que a propriedade havia sido invadida e furtada, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município.
Na segunda-feira, dois peritos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foram à propriedade realizar uma perícia, quando encontraram o casal dentro do sítio no momento que levavam mais pertences do local para dentro do carro.
Os dois admitiram que haviam ido à propriedade duas vezes em dois dias para furtar. A mulher contou ainda que os objetos levados estavam na residência do casal em Morada de Santa Fé, em Cariacica, na Grande Vitória. 
Casal é preso após furtar sítio duas vezes em 2 dias em Santa Leopoldina
A Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante por furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

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