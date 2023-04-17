Casal é esfaqueado por mulher durante atendimento no PA de São Pedro

Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, onde um casal foi esfaqueado Crédito: Ari Melo

Uma mulher de 20 anos é suspeita de esfaquear um casal que estava recebendo atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória . O caso, classificado como tentativa de homicídio, ocorreu no início da noite deste domingo (16).

A confusão que quase terminou em morte começou depois que a mulher teria chegando ao PA pedindo para ser atendida alegando ter sido vítima de agressão e que o agressor estava já em área de atendimento médico.

De posse de um canivete, ela teria aproveitado o momento em que foi chamada para atendimento para invadir a sala de medicação onde estavam as vítimas, um homem, de 24 anos, que estava acompanhado da esposa, de 20 anos, ambos com sintomas gripais. Ele foi atingido nas costelas e cabeça e a mulher levou golpes no ombro. A agressora seria amante do homem esfaqueado.

De acordo com informações da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, no local, os militares entraram em contato com o solicitante, um homem de 50 anos. Ele relatou que havia uma confusão em uma das instalações do PA e que uma pessoa estava em posse de um canivete.

Ainda segundo a PM, na porta de acesso ao atendimento da unidade, o vigilante disse que uma mulher fez a ficha de cadastro se passando como paciente com a finalidade de ludibriar a equipe de vigilância do PA com o real objetivo de golpear um casal que estava em atendimento. A mulher teria falado que tinha sido agredida por um homem que estava sendo atendido dentro do PA.

Segundo relato de uma enfermeira, a suspeita, ao ser chamada para o atendimento, conseguiu ir até a sala onde estava o casal, desferindo golpes de canivete nas costelas e cabeça do homem e no ombro da companheira dele. A mulher que foi ferida contou aos militares que a motivação seria passional, pois a suspeita seria amante do marido dela.

De acordo com a equipe de vigilância, autora da tentativa de homicídio, já o interior do Pronto Atendimento, puxou o canivete de um local não informado para os militares e após as agressões fugiu, deixando para trás o objeto que foi recolhido e entregue aos militares pela equipe de segurança do PA. O canivete foi entregue na Delegacia Regional do município.

O homem foi transferido para o o Hospital Estadual de Urgência e Emergência pelo Samu. A companheira dele foi levada para o mesmo hospital pela ambulância do Pronto Atendimento.

A prefeitura de Vitória informou que o caso foi atendido pela Polícia Militar e que o atendimento do PA não foi afetado. Já a Polícia Civil também foi procurada, mas ainda não deu retorno.