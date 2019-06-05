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Ataque

Casal é baleado dentro de carro por 20 bandidos encapuzados em Viana

Segundo o DHPP, criminosos cercaram o veículo e começaram a atirar

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 10:45

Publicado em 

05 jun 2019 às 10:45
Caminhoneiro baleado em Ipanema, Viana Crédito: Bernardo Coutinho
Um casal passou por um susto daqueles ao chegar em casa em mais um dia que aparentava ser normal no bairro Ipanema, em Viana. Após um ataque de traficantes na região, um caminhoneiro de 46 anos e a esposa dele, uma artesã, de 38 anos, moradores do bairro, foram baleados dentro do carro depois que os bandidos encapuzados cercaram o veículo.
Segundo policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o caminhoneiro tem o costume de deixar o caminhão dele em outro bairro vizinho, na região da praça de Universal. Como sempre fez, por volta de 1 hora da manhã, ele ligou para a esposa buscar ele.
Casal é baleado dentro de carro por 20 bandidos encapuzados em Vian
> Motorista de aplicativo é baleado no segundo dia de trabalho
Quando já estava chegando na companhia da artesã no bairro Ipanema, a caminho de casa, os policiais contaram que 20 homens encapuzados cercaram o veículo e começaram a atirar. O caminhoneiro levou dois tiros no braço esquerdo. Já a artesã levou um tiro no tórax. Mesmo feridos, eles conseguiram fugir do local.
Cápsulas de balas encontradas em local onde casal foi baleado Crédito: Bernardo Coutinho
Segundo os policiais, os bandidos estavam praticando um ataque no bairro Ipanema. Eles seriam de um bairro vizinho e disputam o controle do tráfico de drogas na região. Ninguém foi preso até o momento.
> Suspeito de matar universitária ao buscar bolo em Vila Velha é preso
Ainda de acordo com a polícia, o casal foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A reportagem tenta mais informações.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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