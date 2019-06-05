Casal é baleado dentro de carro por 20 bandidos encapuzados em Viana

Caminhoneiro baleado em Ipanema, Viana Crédito: Bernardo Coutinho

Um casal passou por um susto daqueles ao chegar em casa em mais um dia que aparentava ser normal no bairro Ipanema, em Viana . Após um ataque de traficantes na região, um caminhoneiro de 46 anos e a esposa dele, uma artesã, de 38 anos, moradores do bairro, foram baleados dentro do carro depois que os bandidos encapuzados cercaram o veículo.

Segundo policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o caminhoneiro tem o costume de deixar o caminhão dele em outro bairro vizinho, na região da praça de Universal. Como sempre fez, por volta de 1 hora da manhã, ele ligou para a esposa buscar ele.

Your browser does not support the audio element. Casal é baleado dentro de carro por 20 bandidos encapuzados em Vian

Quando já estava chegando na companhia da artesã no bairro Ipanema, a caminho de casa, os policiais contaram que 20 homens encapuzados cercaram o veículo e começaram a atirar. O caminhoneiro levou dois tiros no braço esquerdo. Já a artesã levou um tiro no tórax. Mesmo feridos, eles conseguiram fugir do local.

Cápsulas de balas encontradas em local onde casal foi baleado Crédito: Bernardo Coutinho

Segundo os policiais, os bandidos estavam praticando um ataque no bairro Ipanema. Eles seriam de um bairro vizinho e disputam o controle do tráfico de drogas na região. Ninguém foi preso até o momento.

Ainda de acordo com a polícia, o casal foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A reportagem tenta mais informações.