Casal é baleado dentro de carro por 20 bandidos encapuzados em Viana

Um casal passou por um susto daqueles ao chegar em casa em mais um dia que aparentava ser normal no bairro Ipanema, em Viana. Após um ataque de traficantes na região, um caminhoneiro de 46 anos e a esposa dele, uma artesã, de 38 anos, moradores do bairro, foram baleados dentro do carro depois que os bandidos encapuzados cercaram o veículo.
Segundo policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o caminhoneiro tem o costume de deixar o caminhão dele em outro bairro vizinho, na região da praça de Universal. Como sempre fez, por volta de 1 hora da manhã, ele ligou para a esposa buscar ele.
Casal é baleado dentro de carro por 20 bandidos encapuzados em Vian
Quando já estava chegando na companhia da artesã no bairro Ipanema, a caminho de casa, os policiais contaram que 20 homens encapuzados cercaram o veículo e começaram a atirar. O caminhoneiro levou dois tiros no braço esquerdo. Já a artesã levou um tiro no tórax. Mesmo feridos, eles conseguiram fugir do local.
Segundo os policiais, os bandidos estavam praticando um ataque no bairro Ipanema. Eles seriam de um bairro vizinho e disputam o controle do tráfico de drogas na região. Ninguém foi preso até o momento.
Ainda de acordo com a polícia, o casal foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A reportagem tenta mais informações.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta