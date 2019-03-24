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Violência

Casal de adolescentes leva vários tiros ao sair de festa em Cariacica

O rapaz levou seis tiros e morreu no local. Já a namorada foi atingida duas vezes e está internada

Publicado em 

24 mar 2019 às 14:30

Publicado em 24 de Março de 2019 às 14:30

Detalhe de portão perfurado por bala no local onde adolescente foi morto, em Bela Aurora, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um casal de namorados foi atingido por vários disparos de arma de fogo na noite deste sábado, depois de sair de uma festa em Cariacica. O rapaz, de 17 anos, identificado como Igor Fernandes Viana, levou seis tiros, não resistiu e morreu no local. A namorada dele, também de 17 anos, foi atingida por dois tiros - um na barriga e outro no rosto - e está internada em um hospital da Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua Jardim do Barão, em Bela Aurora, Cariacica.
A família não soube informar a motivação do crime.
Um tio do adolescente, que preferiu não se identificar, contou que o sobrinho estava de carona com um amigo. Ao saltar do carro com a namorada, um segundo carro se aproximou e um homem desceu já atirando.
Casal de namorados leva vários tiros ao sair de festa em Cariacica
O tio da vítima contou ainda que o colega que dirigia o veículo deixou o carro ligado no local e fugiu a pé. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

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