Casal de adolescentes leva vários tiros ao sair de festa em Cariacica

Detalhe de portão perfurado por bala no local onde adolescente foi morto, em Bela Aurora, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Um casal de namorados foi atingido por vários disparos de arma de fogo na noite deste sábado, depois de sair de uma festa em Cariacica. O rapaz, de 17 anos, identificado como Igor Fernandes Viana, levou seis tiros, não resistiu e morreu no local. A namorada dele, também de 17 anos, foi atingida por dois tiros - um na barriga e outro no rosto - e está internada em um hospital da Grande Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua Jardim do Barão, em Bela Aurora, Cariacica.

A família não soube informar a motivação do crime.

Um tio do adolescente, que preferiu não se identificar, contou que o sobrinho estava de carona com um amigo. Ao saltar do carro com a namorada, um segundo carro se aproximou e um homem desceu já atirando.

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