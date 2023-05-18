Casa é invadida e morador é encontrado morto em Linhares

Um homem foi morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , quando os policiais chegaram ao local viram a porta da residência arrombada e a vítima já sem vida no chão.

A PM informou que o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência nos fundos da casa, próximo ao banheiro. A equipe, então, acionou a perícia da Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.