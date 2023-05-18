Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sinais de violência

Casa é invadida e morador é encontrado morto em Linhares

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Nova Esperança. Quando os policiais chegaram ao local viram a porta da residência arrombada e a vítima já sem vida no chão
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 mai 2023 às 16:38

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 16:38

Um homem foi morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local viram a porta da residência arrombada e a vítima já sem vida no chão.
A PM informou que o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência nos fundos da casa, próximo ao banheiro. A equipe, então, acionou a perícia da Polícia Civil.
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação informa também que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo homicídio Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados