Casa é invadida e morador é encontrado morto em Linhares

Um homem foi morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local viram a porta da residência arrombada e a vítima já sem vida no chão.
A PM informou que o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência nos fundos da casa, próximo ao banheiro. A equipe, então, acionou a perícia da Polícia Civil.
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação informa também que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.