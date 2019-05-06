Um carro foi baleado por bandidos na manhã desta segunda-feira (6) na avenida Leitão da Silva, em Vitória, no bairro Itararé. Segundo testemunhas, o ataque aconteceu por volta das 10 horas. Ninguém ficou ferido.
O crime ocorreu horas depois do início de uma operação da Polícia Civil nas regiões de Itararé, Bairro da Penha e Consolação, em Vitória. O objetivo da operação é a prisão de suspeitos de dois ataques que ocorreram em fevereiro deste ano. O primeiro a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, e o segundo a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra. Nos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes reclamando das condições dos presídios do Estado.
Carro é alvo de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
O carro, que era de uma empresa que funciona na Leitão da Silva, foi interceptado pelos dois bandidos quando passava em frente à uma concessionária. O trânsito estava lento no momento da ação por conta das obras na via. Os bandidos ordenaram que a motorista saísse do veículo e fizeram os disparos contra o capô. Em seguida, os dois fugiram em direção ao bairro Itararé. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
"Eles disseram para a motorista que não queriam roubar o veículo. Ela desceu do carro e então os bandidos atiraram contra o capô. Os dois chegaram de bicicleta, mas abandonaram os veículos no meio da avenida e fugiram. A Guarda Municipal foi acionada e recolheu as bicicletas. A motorista passa bem", disse um vendedor que flagrou a ação.