Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante operação

Carro é alvo de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Os bandidos ordenaram que a motorista saísse do veículo e fizeram os disparos contra o capô. Uma operação policial estava em curso no momento da ação

Publicado em 

06 mai 2019 às 19:03

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 19:03

Carro é alvo de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Reprodução
Um carro foi baleado por bandidos na manhã desta segunda-feira (6) na avenida Leitão da Silva, em Vitória, no bairro Itararé. Segundo testemunhas, o ataque aconteceu por volta das 10 horas. Ninguém ficou ferido.
O crime ocorreu horas depois do início de uma operação da Polícia Civil nas regiões de Itararé, Bairro da Penha e Consolação, em Vitória. O objetivo da operação é a prisão de suspeitos de dois ataques que ocorreram em fevereiro deste ano. O primeiro a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, e o segundo a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra. Nos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes reclamando das condições dos presídios do Estado.
Carro é alvo de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
O carro, que era de uma empresa que funciona na Leitão da Silva,  foi interceptado pelos dois bandidos quando passava em frente à uma concessionária. O trânsito estava lento no momento da ação por conta das obras na via. Os bandidos ordenaram que a motorista saísse do veículo e fizeram os disparos contra o capô. Em seguida, os dois fugiram em direção ao bairro Itararé. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
"Eles disseram para a motorista que não queriam roubar o veículo. Ela desceu do carro e então os bandidos atiraram contra o capô. Os dois chegaram de bicicleta, mas abandonaram os veículos no meio da avenida e fugiram. A Guarda Municipal foi acionada e recolheu as bicicletas. A motorista passa bem", disse um vendedor que flagrou a ação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha crime Itararé Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados