Carro é alvo de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

O crime ocorreu horas depois do início de umaO objetivo da operação é a prisão de suspeitos de dois ataques que ocorreram em fevereiro deste ano. O primeiro a uma, e o segundo a umNos dois casos, os criminosos deixaram bilhetes reclamando das condições dos presídios do Estado.

O carro, que era de uma empresa que funciona na Leitão da Silva, foi interceptado pelos dois bandidos quando passava em frente à uma concessionária. O trânsito estava lento no momento da ação por conta das obras na via. Os bandidos ordenaram que a motorista saísse do veículo e fizeram os disparos contra o capô. Em seguida, os dois fugiram em direção ao bairro Itararé. O caso está sob investigação da Polícia Civil.