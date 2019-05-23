Carro dos Correios é roubado na Serra

Assustado, o homem entregou o veículo e o criminoso fugiu, recebendo cobertura de um outro indivíduo que estava em um carro preto. De acordo com o agente, o veículo dos Correios tinha, em sua maioria, eletrônicos e equipamentos de DVD. Dez minutos após a ação dos bandidos, o carro foi encontrado abandonado com as portas abertas no bairro, no mesmo município — que fica a 2,5 km do local em que foi levado.