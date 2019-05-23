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Cidade Continental

Carro dos Correios é roubado na Serra

Dez minutos após o roubo, o veículo foi encontrado em Bicanga, bairro vizinho ao qual o carro foi levado

Publicado em 

22 mai 2019 às 22:54

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 22:54

Um carro da agência dos Correios foi roubado por volta das 15h10 desta quarta-feira (22) no bairro Cidade Continental, na Serra. De acordo com o agente que dirigia o veículo, ele realizava entregas na região quando foi abordado por um homem armado, que exigiu o carro. 
Assustado, o homem entregou o veículo e o criminoso fugiu, recebendo cobertura de um outro indivíduo que estava em um carro preto. De acordo com o agente, o veículo dos Correios tinha, em sua maioria, eletrônicos e equipamentos de DVD. Dez minutos após a ação dos bandidos, o carro foi encontrado abandonado com as portas abertas no bairro Bicanga, no mesmo município — que fica a 2,5 km do local em que foi levado.
> Último acidente com morte na Terceira Ponte aconteceu há 8 anos
Agentes da Guarda Municipal da Serra foram acionados pelo videomonitoramento e realizaram buscas. Uma parte da carga foi recuperada e estava atrás do baú do veículo. Os criminosos deixaram para trás um chinelo, que foi levado para a sede da Polícia Federal, onde vai passar por perícia, assim como o carro dos Correios. O agente também esteve no local para dar um depoimento sobre o ocorrido.

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