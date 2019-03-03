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Violência

Carro de motorista de aplicativo é atingido por 4 tiros em Cariacica

Sem anunciar assalto ou ordenar que o veículo parasse, os bandidos começaram a atirar contra o veículo

Publicado em 03 de Março de 2019 às 16:17

Publicado em 

03 mar 2019 às 16:17
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Polícia Civil
Um motorista de aplicativo de 58 anos teve o carro atingido por quatro tiros quando passava pelo bairro Rio Marinho, em Cariacica, na madrugada deste domingo (03). Os disparos contra o Fiat Siena branco do motorista foram feitos por dois bandidos armados no meio da rua. A vítima não ficou ferida. Os bandidos fugiram.
Em depoimento prestado à polícia, o motorista contou que pegou uma passageira no bairro Bela Aurora, em Cariacica, com destino a Rio Marinho. Ao deixar a cliente perto de um bar, recebeu um novo chamado.
Dessa vez, ele deveria pegar um passageiro no bairro Alzira Ramos. Quando estava a caminho, trafegando pela estrada municipal Caçaroca, em Rio Marinho, viu dois homens armados. Cada um estava parado de um lado da rua.
Sem anunciar assalto ou ordenar que o veículo parasse, os bandidos começaram a atirar contra o veículo. Assustado, o motorista passou pelos criminosos. O veículo foi atingido com tiros nas rodas e nos vidros traseiros, em ambos os lados. À polícia, o motorista contou que ouviu cerca de 10 disparos. Ele não ficou ferido com os disparos.
Após fugir do local, a vítima acionou a Polícia Militar. Já no bairro Bela Vista, conversou com dois militares e explicou o ocorrido. À polícia, o motorista disse que desconhece o motivo por ter sido vítima dos disparos, pois ele não é morador da região onde foi abordado e os bandidos não anunciaram assalto. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e também na 4ª Delegacia Regional em Cariacica. 

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