Carro de motorista de aplicativo é atingido por 4 tiros em Cariacica

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um motorista de aplicativo de 58 anos teve o carro atingido por quatro tiros quando passava pelo bairro Rio Marinho, em Cariacica , na madrugada deste domingo (03). Os disparos contra o Fiat Siena branco do motorista foram feitos por dois bandidos armados no meio da rua. A vítima não ficou ferida. Os bandidos fugiram.

Em depoimento prestado à polícia, o motorista contou que pegou uma passageira no bairro Bela Aurora, em Cariacica, com destino a Rio Marinho. Ao deixar a cliente perto de um bar, recebeu um novo chamado.

Dessa vez, ele deveria pegar um passageiro no bairro Alzira Ramos. Quando estava a caminho, trafegando pela estrada municipal Caçaroca, em Rio Marinho, viu dois homens armados. Cada um estava parado de um lado da rua.

Sem anunciar assalto ou ordenar que o veículo parasse, os bandidos começaram a atirar contra o veículo. Assustado, o motorista passou pelos criminosos. O veículo foi atingido com tiros nas rodas e nos vidros traseiros, em ambos os lados. À polícia, o motorista contou que ouviu cerca de 10 disparos. Ele não ficou ferido com os disparos.