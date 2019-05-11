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Três baleados

Carro bate após socorrer baleados em Vila Velha

Veículo levava duas vítimas de tiroteio ao Hospital Santa Mônica quando se envolveu em uma batida, que acabou matando um dos baleados ainda dentro do carro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

11 mai 2019 às 20:01

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 20:01

Crédito: Ricardo Medeiros
Após invadirem um campo de futebol e promoverem uma perseguição por ruas e avenidas de Vila Velha, bandidos mataram um diretor de futebol e deixaram um jogador ferido em estado grave, em frente ao Hospital Santa Mônica, em Vila Velha. A vítima fatal é Marcos André Marques, de 26 anos, dono de uma distribuidora de bebidas e diretor do Esporte Clube Divinense.
A confusão começou por volta das 15h30 deste sábado, durante uma partida do Esporte Clube Divinense, de Divino Espírito Santo, contra o Gladiador, de Aribiri. O jogo acontecia em um campo localizado atrás do Fórum de Vila Velha, em Boa Vista.
O diretor Marcos André, morto durante tiroteio seguido de batida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução
Segundo testemunhas, aos 10 minutos do segundo tempo, um homem armado entrou em campo e efetuou disparos na direção de um jogador do time de
Aribiri
. Por ser vítima, seu nome não será divulgado.
Um dos tiros atingiu a perna de Marcos André, que estava na arquibancada. Mesmo machucado, ele pegou o carro para ir ao hospital. Assustados, três jogadores do Divinense entraram no banco traseiro do Cobalt branco de Marcos André. O alvo dos disparos, na tentativa de fugir, também se jogou dentro do carro e sentou no carona. Nesse momento, um dos atletas do Divinense desistiu de seguir junto e desceu do Cobalt.
O grupo seguiu por cerca de um quilômetro até o hospital. No entanto, eles foram seguidos pelos atiradores, que estavam no carro de trás – inicialmente informou-se que os atiradores estavam numa moto, mas as investigações da polícia apontam para um Peugeot. No cruzamento da Rua Professor Augusto Ruschi com a Avenida Francelina Carneiro Setúbal, Marcos atravessou o sinal vermelho e atingiu a Eco Sport prata do professor Emerson Almonfrey.

Sem controle, o Cobalt subiu na calçada e ainda atingiu um Versa branco que estava estacionado. Assim que o veículo parou, os atiradores foram na direção do carro e fizeram mais três disparos: dois acertaram Marcos pelas costas e um atingiu o carona.
Marcos morreu no local, já o jogador foi socorrido para o hospital São Lucas. Odelegado Felipe Pimentel Dias, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que o jovem no carona era o alvo dos tiros.
“Ele tem passagem pela polícia e não foi ouvido ainda por estar no centro cirúrgico do hospital”. Ainda de acordo com o delegado, o estado de saúde do jogador é grave.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP de Vila Velha. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
Marcos era casado e deixa a esposa e um casal de filhos, de três e oito anos de idade.

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