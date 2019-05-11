Carro bate após socorrer baleados em Vila Velha

Crédito: Ricardo Medeiros

Vila Velha. A vítima fatal é Marcos André Marques, de 26 anos, dono de uma distribuidora de bebidas e diretor do Esporte Clube Divinense. Após invadirem um campo de futebol e promoverem uma perseguição por ruas e avenidas de Vila Velha, bandidos mataram um diretor de futebol e deixaram um jogador ferido em estado grave, em frente ao Hospital Santa Mônica, em. A vítima fatal é Marcos André Marques, de 26 anos, dono de uma distribuidora de bebidas e diretor do Esporte Clube Divinense.

Boa Vista. A confusão começou por volta das 15h30 deste sábado, durante uma partida do Esporte Clube Divinense, de Divino Espírito Santo, contra o Gladiador, de Aribiri. O jogo acontecia em um campo localizado atrás do Fórum de Vila Velha, em

O diretor Marcos André, morto durante tiroteio seguido de batida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Segundo testemunhas, aos 10 minutos do segundo tempo, um homem armado entrou em campo e efetuou disparos na direção de um jogador do time de

. Por ser vítima, seu nome não será divulgado.

Um dos tiros atingiu a perna de Marcos André, que estava na arquibancada. Mesmo machucado, ele pegou o carro para ir ao hospital. Assustados, três jogadores do Divinense entraram no banco traseiro do Cobalt branco de Marcos André. O alvo dos disparos, na tentativa de fugir, também se jogou dentro do carro e sentou no carona. Nesse momento, um dos atletas do Divinense desistiu de seguir junto e desceu do Cobalt.

O grupo seguiu por cerca de um quilômetro até o hospital. No entanto, eles foram seguidos pelos atiradores, que estavam no carro de trás – inicialmente informou-se que os atiradores estavam numa moto, mas as investigações da polícia apontam para um Peugeot. No cruzamento da Rua Professor Augusto Ruschi com a Avenida Francelina Carneiro Setúbal, Marcos atravessou o sinal vermelho e atingiu a Eco Sport prata do professor Emerson Almonfrey.

Sem controle, o Cobalt subiu na calçada e ainda atingiu um Versa branco que estava estacionado. Assim que o veículo parou, os atiradores foram na direção do carro e fizeram mais três disparos: dois acertaram Marcos pelas costas e um atingiu o carona.

Marcos morreu no local, já o jogador foi socorrido para o hospital São Lucas. Odelegado Felipe Pimentel Dias, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que o jovem no carona era o alvo dos tiros.

“Ele tem passagem pela polícia e não foi ouvido ainda por estar no centro cirúrgico do hospital”. Ainda de acordo com o delegado, o estado de saúde do jogador é grave.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP de Vila Velha. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.