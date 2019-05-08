Cariacica: vídeo mostra policiais colocando baleado em viatura

Um vídeo gravado por um morador mostra o momento exato que o suspeito Cheslley de Oliveira Trabach, de 18 anos, é colocado, baleado, dentro de uma viatura da. Segundo a PM, ele foi baleado durante confronto, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência, em

A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revólver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio. Ainda de acordo com a PM, Cheslley foi levado ao PA de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.