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Vila Independência

Cariacica: vídeo mostra policiais colocando baleado em viatura

Chesley de Oliveira Trabach, de 18 anos foi morto durante um confronto com a polícia, que aconteceu na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 mai 2019 às 21:44

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 21:44

Vídeo mostra PM colocando o jovem dentro de viatura Crédito: Reprodução
Um vídeo gravado por um morador mostra o momento exato que o suspeito Cheslley de Oliveira Trabach, de 18 anos, é colocado, baleado, dentro de uma viatura da Polícia Militar. Segundo a PM, ele foi baleado durante confronto, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência, em Cariacica
> Esquadrão antibombas detona artefato em Cariacica
A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revólver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio. Ainda de acordo com a PM, Cheslley foi levado ao PA de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. 
O pai dele, o comerciante Welton de Jesus Tabach, não acredita na versão dada pela PM, de que Cheslley estaria com uma arma. Segundo ele, sempre teve relações próximas com o filho e participou ativamente da educação, portanto saberia de envolvimento dele com crimes.
VÍDEO
 Atenção: as imagens são fortes 

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