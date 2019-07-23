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Problemas com nota fiscal

Carga com 9,6 mil litros de cerveja é apreendida na Serra

A Receita Estadual foi acionada e aplicou uma multa de R$ 40.109,76
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 jul 2019 às 20:17

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 20:17

PRF apreendeu carga com 9,6 litros de cerveja sem nota fiscal na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF-ES
Um caminhão que transportava uma carga de 9,6 mil litros de cerveja foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira (23) na Serra.
Uma equipe fiscalizava o quilômetro 151 da BR 101 quando abordou o veículo. Em fiscalização da carga transportada, os policiais verificaram que, no baú, tinham 800 engradados de cerveja — e que o produto transportado portava nota fiscal inidônea.
> Concurso da PRF pode ser suspenso novamente
A nota foi recolhida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES) para averiguação. Diante da constatação, a Receita Estadual foi acionada para tomar as providências legais cabíveis, e aplicou uma multa de R$ 40.109,76.

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