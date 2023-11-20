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Bairro Bandeirantes

Campeão de MMA no ES é morto a tiros em Cariacica

Fernando da Conceição Alvarenga, de 34 anos, foi assassinado na noite de sábado (18); ele já venceu o HCC, maior evento de MMA do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2023 às 16:36

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 16:36

Fernando da Conceição Alvarenga, de 34 anos
Fernando da Conceição Alvarenga, de 34 anos, foi morto a tiros, em Cariacica Crédito: Acervo Pessoal
O lutador de MMA identificado como Fernando da Conceição Alvarenga, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (18), no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Ele era dono do cinturão do maior evento de artes marciais do Espírito Santo - o Haidar Capixaba Combat (HCC).
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 22h20. No local, ninguém soube informar sobre autoria e motivação do crime.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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