Campeão de MMA no ES é morto a tiros em Cariacica

O lutador de MMA identificado como Fernando da Conceição Alvarenga, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (18), no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Ele era dono do cinturão do maior evento de artes marciais do Espírito Santo - o Haidar Capixaba Combat (HCC).
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 22h20. No local, ninguém soube informar sobre autoria e motivação do crime.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.