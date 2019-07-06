Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Caminhoneiro morre em acidente em Castelo, no Sul do ES

A vítima foi identificada como Roberto César Barbosa Azevedo, natural de Campos de Goytacazes (RJ)

Publicado em 

06 jul 2019 às 12:06

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 12:06

Pista de rodovia em Castelo ficou fechada por duas horas por conta de morte de caminhoneiro em acidente Crédito: Reprodução
O motorista de um caminhão que transportava madeira morreu após se envolver num acidente na ES 166, mais conhecida como rodovia Pedro Cola, no trecho entre Castelo e Venda Nova do Imigrante,  na noite desta sexta-feira (5).  O acidente foi por volta das 22h. Segundo informações da polícia, o veículo capotou numa curva, na descida de uma serra e o homem morreu na hora.
A vítima foi identificada como Roberto César Barbosa Azevedo, natural de Campos dos Goytacazes (RJ). A perícia esteve no local e a pista ficou interditada por quase duas horas nos dois sentidos. De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da carga fez a limpeza da rodovia e o trânsito segue normal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados