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Abordado pela PRF

Caminhoneiro é detido com drogas e arma carregada na BR 101 no Sul do ES

Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, na noite de segunda-feira (5), durante uma ação de fiscalização com foco no combate à criminalidade no km 395, em Rio Novo do Sul

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 09:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 fev 2024 às 09:51
Caminhoneiro é detido na BR 101 com drogas e arma carregada
Caminhoneiro é detido na BR 101 com drogas e arma carregada Crédito: Divulgação/ PRF
Um caminhoneiro foi detido com drogas e arma carregada no km 395 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação de fiscalização com foco no combate à criminalidade. O caminhão que ele dirigia transportava chapas de mármore e granito.
No decorrer da fiscalização, os agentes identificaram que a carga transportada estava acima da capacidade suportada, sem amarração longitudinal por cintas e os cavaletes metálicos não estavam fixados no chassi como é exigido.
Mas, o questionarem o caminhoneiro se haveria algo ilegal no caminhão, ele disse que possuía drogas para consumo próprio, uma porção de aproximadamente 20 gramas de substância análoga à maconha e 25 comprimidos de nobésio – conhecido como rebite. Debaixo do banco do motorista, a PRF encontrou uma pistola carregada e um carregador contendo 12 munições calibre 32.
O homem foi levado para a Delegacia de Itapemirim. A Polícia Civil disse que o suspeito, de 27 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posso de drogas para consumo próprio. Uma fiança foi arbitrada, caso ele não pague será conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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