Caminhoneiro é detido com drogas e arma carregada na BR 101 no Sul do ES

Caminhoneiro é detido na BR 101 com drogas e arma carregada Crédito: Divulgação/ PRF

Um caminhoneiro foi detido com drogas e arma carregada no km 395 da BR 101, em Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação de fiscalização com foco no combate à criminalidade. O caminhão que ele dirigia transportava chapas de mármore e granito.

No decorrer da fiscalização, os agentes identificaram que a carga transportada estava acima da capacidade suportada, sem amarração longitudinal por cintas e os cavaletes metálicos não estavam fixados no chassi como é exigido.

Mas, o questionarem o caminhoneiro se haveria algo ilegal no caminhão, ele disse que possuía drogas para consumo próprio, uma porção de aproximadamente 20 gramas de substância análoga à maconha e 25 comprimidos de nobésio – conhecido como rebite. Debaixo do banco do motorista, a PRF encontrou uma pistola carregada e um carregador contendo 12 munições calibre 32.