Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Câmera mostra pastor e esposa em lanchonete após tragédia

Nas imagens, George Alves, a esposa Juliana Salles, o filho mais novo do casal e membros da igreja aparecem na lanchonete na noite de 21 de abril, dia da tragédia que matou os irmãos Joaquim e Kauã

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 22:12
Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | AG
O pastor George Alves, que está preso após o incêndio que matou os irmãos Joaquim e Kauã - filho e enteado dele, respectivamente -, na madrugada de 21 de abril, esteve em uma lanchonete no dia da tragédia. Um vídeo obtido com exclusividade pela TV Gazeta Norte mostra o pastor no local com a esposa, a pastora Juliana Salles - que voltou de viagem assim que soube das mortes dos filhos-, o filho mais novo do casal e membros da Igreja Batista Vida e Paz, por volta de 22h45, após um culto na noite daquele sábado.
As imagens mostram que o pastor manca e apoia os braços. Ele está vestido com camiseta preta, bermuda verde, usa chinelos e está com os pés enfaixados. Após entrar na lanchonete, George é abordado por um homem, que o abraça longamente. Em seguida chega uma mulher, que também abraça o pastor e os três conversam um pouco.
Depois, George dá a volta na mesa onde já estavam sentados os fiéis da igreja e Juliana. Um tempo depois, é possível ver o pastor segurando o filho mais novo nos braços e caminhando normalmente pouco antes de entregar o menino à esposa.
Em entrevista, o pastor havia dito à imprensa que, na tentativa de salvar Joaquim e Kauã durante o incêndio, queimou as mãos e os cílios. Já o exame de lesão corporal apontou uma pequena bolha do tamanho de uma moeda em um dos pés de George.
George está no Centro de Detenção Provisória de Viana II, após pedido de prisão preventiva expedido pelo juiz Grécio Grégio. Autoridades afirmam que o pastor estava atrapalhando as investigações sobre o incêndio que vitimou as duas crianças.
Confira abaixo o vídeo
Com informações da TV Gazeta Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados