Câmera mostra pastor e esposa em lanchonete após tragédia

Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | AG

O pastor George Alves, que está preso após o incêndio que matou os irmãos Joaquim e Kauã - filho e enteado dele, respectivamente -, na madrugada de 21 de abril, esteve em uma lanchonete no dia da tragédia. Um vídeo obtido com exclusividade pela TV Gazeta Norte mostra o pastor no local com a esposa, a pastora Juliana Salles - que voltou de viagem assim que soube das mortes dos filhos-, o filho mais novo do casal e membros da Igreja Batista Vida e Paz, por volta de 22h45, após um culto na noite daquele sábado.

As imagens mostram que o pastor manca e apoia os braços. Ele está vestido com camiseta preta, bermuda verde, usa chinelos e está com os pés enfaixados. Após entrar na lanchonete, George é abordado por um homem, que o abraça longamente. Em seguida chega uma mulher, que também abraça o pastor e os três conversam um pouco.

Depois, George dá a volta na mesa onde já estavam sentados os fiéis da igreja e Juliana. Um tempo depois, é possível ver o pastor segurando o filho mais novo nos braços e caminhando normalmente pouco antes de entregar o menino à esposa.

Em entrevista, o pastor havia dito à imprensa que, na tentativa de salvar Joaquim e Kauã durante o incêndio, queimou as mãos e os cílios. Já o exame de lesão corporal apontou uma pequena bolha do tamanho de uma moeda em um dos pés de George.

George está no Centro de Detenção Provisória de Viana II, após pedido de prisão preventiva expedido pelo juiz Grécio Grégio. Autoridades afirmam que o pastor estava atrapalhando as investigações sobre o incêndio que vitimou as duas crianças.

Confira abaixo o vídeo