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Estava de bicicleta

Câmera flagra adolescente sendo assassinado no meio da rua em Piúma

Assassinato foi registrado na madrugada de domingo (31), no bairro Jardim Maily; câmera de segurança flagrou homem passando de carro e atirando contra o jovem
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 abr 2024 às 13:18

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 13:18

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (31), no bairro Jardim Maily, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima é executada por um homem, que passa de carro pelo local.
Na gravação, a vítima – que não teve o nome divulgado – aparece em uma bicicleta pedalando pela rua com outro jovem. Um carro chega e para próximo a eles e o rapaz tenta correr, mas acabada executado no meio da rua.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe esteve no local e constatou o fato. Quatro cápsulas de arma de fogo calibre 9 milímetros foram encontradas por populares próximas ao corpo. O material foi entregue na Delegacia Regional e a perícia, acionada.
Já a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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