Câmera flagra adolescente sendo assassinado no meio da rua em Piúma

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (31), no bairro Jardim Maily, em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima é executada por um homem, que passa de carro pelo local.

Na gravação, a vítima – que não teve o nome divulgado – aparece em uma bicicleta pedalando pela rua com outro jovem. Um carro chega e para próximo a eles e o rapaz tenta correr, mas acabada executado no meio da rua.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe esteve no local e constatou o fato. Quatro cápsulas de arma de fogo calibre 9 milímetros foram encontradas por populares próximas ao corpo. O material foi entregue na Delegacia Regional e a perícia, acionada.