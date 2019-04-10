Cabeça humana é encontrada pela polícia no Rio Jucu, em Cariacica

A cabeça também aparenta ser de um homem, porém, somente um exame de DNA poderá comprovar se as duas partes pertencem a mesma pessoa, segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo estava com as mãos amarradas e foi retirado por bombeiros de dentro da água do Rio Jucu. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos também estiveram no local.