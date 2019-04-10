Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Cabeça humana é encontrada pela polícia no Rio Jucu, em Cariacica

Um tronco humano também foi encontrado no mesmo rio na tarde de segunda-feira.

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 22:59

Publicado em 

09 abr 2019 às 22:59
Rio Jucu, em Cariacica Crédito: Edson Chagas | GZ | Arquivo
Uma cabeça humana foi encontrada no Rio Jucu, na região do Caçaroca, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (09). O local é o mesmo onde foi encontrado um tronco de um homem, com membros superiores e inferiores, na última segunda-feira (08).
A cabeça também aparenta ser de um homem, porém, somente um exame de DNA poderá comprovar se  as duas partes pertencem a mesma pessoa, segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo estava com as mãos amarradas e foi retirado por bombeiros de dentro da água do Rio Jucu. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos também estiveram no local.
As duas partes foram recolhidas para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Na segunda-feira, uma pessoa esteve no local na tentativa de reconhecer o tronco, mas não foi possível realizar a identificação.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime, após a identificação da vítima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados