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Em caixa de energia

Buraco em poste era usado como depósito de drogas na Praia do Canto

Durante a investigação, que contou com campana de policiais, a polícia flagrou quando um lavador de carros retirava os entorpecentes para vender a um usuário
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

20 set 2019 às 08:44

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 08:44

Delegado Leandro Piquet fala sobre operação contra o tráfico de drogas na Praia do Canto Crédito: Elis Carvalho
A Polícia Civil localizou um buraco em um poste da Praia do Canto, em Vitória, que era utilizado como depósito de drogas que eram vendidas no local. Durante a investigação, que contou com campana de policiais, a polícia flagrou quando um lavador de carros retirava os entorpecentes para vender a um usuário. Os dois, traficante e usuário, foram encaminhados à delegacia. 
De acordo com o delegado Leandro Piquet, do 3° Distrito Policial da Praia do Canto, a polícia recebeu informações de tráfico de drogas na região do Triângulo, na Praia do Canto. As denúncias deram início a uma operação, que aconteceu na última quinta-feira (21). 
> Traficantes tinham depósito de drogas debaixo de viaduto em Vila Velha
"Durante as investigações, que tiveram início há uma semana, um policial ficou de campana e conseguiu identificar a movimentação entre traficante e usuário. O homem que comprou a droga foi abordado pela polícia com um pino de cocaína na última quinta-feira (20). Ele foi levado à delegacia e afirmou em depoimento que comprou a droga de um lavador de carros da região, que faz o tráfico constantemente", explicou. 
DROGA EM CAIXA DE ENERGIA DE POSTE
Com as informações, os policiais retornaram à Praia do Canto, onde localizaram o suspeito: o lavador de carros Carlos Alberto Rodrigues, de 34 anos. 
> Bandido leva quatro segundos para assaltar pedestre em Vitória
"Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. No procedimento, foi feito o levantamento da área e localizamos o buraco no poste, onde fica a caixa de energia, que o suspeito usava para guardar as drogas. Não havia mais entorpecentes no local, o que não desfigura a autuação em tráfico, já que houve monitoramento policial que flagrou essa movimentação, além do depoimento do usuário", disse.
BICICLETA SEM DONO
A polícia ainda localizou na região, próximo ao suspeito, uma bicicleta - que ao entender dos policiais é nova.
"Nenhum possível dono se identificou no momento. Em razão do grande número de furtos de bicicleta no bairro, a levamos para a delegacia e estou aguardando que alguém venha indicar a propriedade", explicou. 
> Bicicletas compartilhadas são usadas para cometer crimes em Vitória

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