Buraco em poste era usado como depósito de drogas na Praia do Canto

Delegado Leandro Piquet fala sobre operação contra o tráfico de drogas na Praia do Canto Crédito: Elis Carvalho

Polícia Civil localizou um buraco em um poste da Praia do Canto, em Vitória, que era utilizado como depósito de drogas que eram vendidas no local. Durante a investigação, que contou com campana de policiais, a polícia flagrou quando um lavador de carros retirava os entorpecentes para vender a um usuário. Os dois, traficante e usuário, foram encaminhados à delegacia. localizou um buraco em um poste da, em Vitória, que era utilizado como depósito de drogas que eram vendidas no local. Durante a investigação, que contou com campana de policiais, a polícia flagrou quando um lavador de carros retirava ospara vender a um usuário. Os dois, traficante e usuário, foram encaminhados à delegacia.

De acordo com o delegado Leandro Piquet, do 3° Distrito Policial da Praia do Canto, a polícia recebeu informações de tráfico de drogas na região do Triângulo, na Praia do Canto. As denúncias deram início a uma operação, que aconteceu na última quinta-feira (21).

"Durante as investigações, que tiveram início há uma semana, um policial ficou de campana e conseguiu identificar a movimentação entre traficante e usuário. O homem que comprou a droga foi abordado pela polícia com um pino de cocaína na última quinta-feira (20). Ele foi levado à delegacia e afirmou em depoimento que comprou a droga de um lavador de carros da região, que faz o tráfico constantemente", explicou.

DROGA EM CAIXA DE ENERGIA DE POSTE

Com as informações, os policiais retornaram à Praia do Canto, onde localizaram o suspeito: o lavador de carros Carlos Alberto Rodrigues, de 34 anos.

"Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. No procedimento, foi feito o levantamento da área e localizamos o buraco no poste, onde fica a caixa de energia, que o suspeito usava para guardar as drogas. Não havia mais entorpecentes no local, o que não desfigura a autuação em tráfico, já que houve monitoramento policial que flagrou essa movimentação, além do depoimento do usuário", disse.

BICICLETA SEM DONO

A polícia ainda localizou na região, próximo ao suspeito, uma bicicleta - que ao entender dos policiais é nova.