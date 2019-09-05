Briga por causa de obra em condomínio vira caso de polícia no ES

Uma obra que está acontecendo entre condomínios foi motivo para uma confusão entre moradores. Socos e tapas foram trocados durante uma briga, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (4), em, em

confirmou que uma obra acontece no local. As agressões físicas ocorreram com moradores das 6ª e 7ª etapas de condomínios fechados, na região. Alguns deles tentaram derrubar as divisórias da obra.

De acordo com uma moradora do local que preferiu não se identificar, os moradores queriam colocar a divisória porque traficantes moram na 6ª etapa. Ela afirma que, depois que a polícia realizou prisões no local, os próprios habitantes desistiram da divisória, o que gerou conflito.