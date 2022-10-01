Marido atira em esposa durante briga por ciúmes em bar na Serra

Uma briga entre casal terminou com três pessoas baleadas na madrugada deste sábado (1) na Serra. Durante a discussão, o marido teria atirado três vezes contra a esposa, acertou uma outra pessoa no pé e foi baleado por populares ao tentar fugir do local de carro. Ele perdeu o controle do veículos e colidiu contra outros dois carros que estavam estacionados na rua.
O caso aconteceu em um bar que fica na rua principal de Carapina Grande, por volta das 4 horas da madrugada. Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, a discussão foi motivada por ciúmes. Até o início da tarde, ninguém havia sido preso. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Moradores contaram à reportagem que, ao tentar fugir, o homem também foi espancado por populares, antes de ser baleado. Segundo a Polícia Militar, os feridos deram entrada em atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.
A Polícia Civil orienta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.