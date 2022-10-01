Marido atira em esposa durante briga por ciúmes em bar na Serra

Uma briga entre casal terminou com três pessoas baleadas na madrugada deste sábado (1) na Serra. Durante a discussão, o marido teria atirado três vezes contra a esposa, acertou uma outra pessoa no pé e foi baleado por populares ao tentar fugir do local de carro. Ele perdeu o controle do veículos e colidiu contra outros dois carros que estavam estacionados na rua.