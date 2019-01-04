Pelotão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Um homem de 35 anos foi ferido com uma foice após brigar com um amigo, na localidade de Córrego Beija Flor, zona rural de Rio Bananal . O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (04). A vítima foi internada com um ferimento grande no pescoço e o suspeito fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que houve um desentendimento entre ele e o acusado. Em certo momento, o agressor desferiu um golpe com uma foice na altura do seu pescoço, no lado direito. O golpe causou um ferimento de 12 centímetros. A vítima foi internada no Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, no Centro do município, onde ficou internada sob os cuidados médicos.

Já o suspeito conseguiu fugir. Os militares realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado. Por nota, a Polícia Civil informou que ninguém foi detido até o momento e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal.

"Outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos", destaca a nota.

Your browser does not support the audio element. Briga de foice entre amigos quase termina em tragédia no ES