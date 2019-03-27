Bebê é atingido por bala perdida em Cariacica

Crime aconteceu em Nova Brasília, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Nova Brasília, em Cariacica. Um tiroteio que aconteceu no início da noite desta terça-feira (26) deixou quatro pessoas feridas e uma pessoa morta. O alvo dos tiros, que morreu no local, é Marcelo Vieira da Silva, de 47 anos, que possuía quatro passagens pela polícia. Entre os atingidos está uma criança de 1 ano e 10 meses. O crime aconteceu no bairro, em

Polícia Militar, que esteve no local do crime, a criança levou um tiro no pé quando estava no colo da mãe, que também levou um tiro de raspão no braço e nas costas. Além das duas, um idoso de 65 anos levou dois tiros nas costas e um homem de 30 anos foi ferido na virilha esquerda. De acordo com a, que esteve no local do crime, a criança levou um tiro no pé quando estava no colo da mãe, que também levou um tiro de raspão no braço e nas costas. Além das duas, um idoso de 65 anos levou dois tiros nas costas e um homem de 30 anos foi ferido na virilha esquerda.

Testemunhas contaram que os suspeitos chegaram em um carro preto, por volta das 18h30, e efetuaram mais de trinta tiros contra Marcelo. Tudo aconteceu em frente a uma escola do município. A rua estava cheia no momento porque acontece uma feirinha no local em que várias barraquinhas vendem frutas e verduras.

SOCORRO

A criança foi encaminhada para o Hospital Infantil em Vila Velha, o idoso foi para o Hospital Meridional, em Cariacica, e o homem de 30 anos foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória.

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Depois de ver o filho ensanguentado após ser ferido em um tiroteio em Nova Brasília, Cariacica, a mãe da criança, 19 anos, conta os momentos de medo que viveu.

Como tudo aconteceu?

Foi tudo muito rápido. Eu estava indo pagar uma conta e quando estava chegando no local os tiros começaram.

Você percebeu alguma coisa antes dos tiros?

Não. Eu tinha acabado de passar pelo homem que foi assassinado. Quando eu estava na frente dele ouvi os barulhos dos disparos, vi que estava ensanguentada, na hora até pensei que eu estivesse ferida e não meu filho. Olhei um pouco de lado e vi o homem caído no chão, ele não teve nem tempo de reagir.

O que você pensou no momento que percebeu que seu filho estava ferido?

Eu pensei que nós dois fossemos morrer. Eu corri com ele e pensava, eu e meu filho vamos morrer agora, meu Deus. Ele não chorava, só se assustou porque me viu chorar muito e corre, além das pessoas gritando, mas pelo tiro mesmo, acho que ele nem percebeu.

O que você fez quando percebeu toda situação?

Corri para dentro de uma loja de móveis. A vendedora estava tentando fechar uma das portas quando entrei com meu filho e o senhor baleado entrou junto. Depois que vi que os tiros pararam, eu não esperei muito, já saí da loja pedindo ajuda para salvar meu filho. Quem me ajudou foi uma pessoa que nem conheço, viu meu desespero e me deu carona de carro até o Pronto Atendimento de Alto Lage.

Como é para você ver seu filho no seu colo e bem?

É um alívio grande depois de momentos de medo e horror. Eu acredito que Deus tenha salvado a gente daqueles tiros. Foi um livramento para mim e para o meu bebê.