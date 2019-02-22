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Violência

Bandidos voltam a vandalizar transmissores de TV em Iúna

Vândalos atacaram os fios e até o transformador de energia do local novamente nesta sexta-feira (22). Município está sem sinal de tv aberta
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 fev 2019 às 19:39

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 19:39

Torre de TV de Iúna foi novamente furtada Crédito: Divulgação | PMI
Depois de ficarem sem o sinal de transmissão de TV aberta em Iúna, região do Caparaó, desde a quarta-feira (20) por furto de cabos do padrão de energia na torre, vândalos atacaram o local novamente na madrugada desta sexta-feira (22).
A Prefeitura de Iúna informou que, desta vez, os alvos foram fios que vão do padrão de energia ao transformador do relógio. Os servidores acreditam que os bandidos tenham desligaram os fios da base para depois arrancarem os cabos elétricos. Os criminosos tentaram, ainda, estragar o transformador e danificaram o padrão.
A torre de TV fica no bairro Niterói. Na quarta, além de furtarem os cabos de energia que são ligados diretamente à casa da torre de TV, também furtaram os aparelhos que fazem a transmissão do sinal.
Apesar dos danos, a previsão é de que até a tarde desta sexta-feira o sinal da TV Gazeta seja restaurado e as demais emissoras, no próximo dia até o sábado à tarde. Dois boletins de ocorrência foram registrados, mas até o momento, ninguém foi detido.
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