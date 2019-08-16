Uma mulher que tinha acabado de estacionar o carro próximo a uma academia localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foi rendida por uma dupla armada na manhã desta sexta-feira. Os criminosos anunciaram o assalto e roubaram o veículo dela, um Nissan Kicks.
Na fuga, segundo a Polícia Militar, os criminosos perderam o controle do carro e colidiram com o veículo contra um muro e, posteriormente, atingiram uma caminhonete Hilux que estava estacionada.
Após a colisão, ainda de acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos fugiram para o interior do bairro, sendo auxiliados por um outro veículo que dava cobertura para a ação. Os bandidos não foram localizados.
Bandidos rendem mulher, roubam carro e batem veículo na Serra