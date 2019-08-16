Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

Bandidos rendem mulher, roubam carro e batem veículo na Serra

Vítima foi assaltada quando estacionava o carro perto de uma academia no bairro

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 08:46
Carro ficou destruído após a colisão Crédito: Internauta
Uma mulher que tinha acabado de estacionar o carro próximo a uma academia localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foi rendida por uma dupla armada na manhã desta sexta-feira. Os criminosos anunciaram o assalto e roubaram o veículo dela, um Nissan Kicks. 
Na fuga, segundo a Polícia Militar, os criminosos perderam o controle do carro e colidiram com o veículo contra um muro e, posteriormente, atingiram uma caminhonete Hilux que estava estacionada.
Após a colisão, ainda de acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos fugiram para o interior do bairro, sendo auxiliados por um outro veículo que dava cobertura para a ação. Os bandidos não foram localizados.
Bandidos rendem mulher, roubam carro e batem veículo na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados