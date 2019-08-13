Bandidos rendem e roubam família no interior de Jaguaré

Mais uma família foi rendida e roubada por criminosos, em Jaguaré, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (12). Armados e usando capacetes, seis bandidos entraram em uma fazenda da localidade de Barra Seca Velha e chegaram a amarrar as vítimas. foi rendida e roubada por criminosos, em, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (12). Armados e usando capacetes, seis bandidos entraram em uma fazenda da localidade de Barra Seca Velha e chegaram a amarrar as vítimas.

Segundo a Polícia Militar, os moradores contaram que alguns deles jantavam por volta de 23 horas quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Os acusados entraram na residência e exigiram que a família entregasse objetos de valor. Eles mandaram as vítimas deitarem no chão da sala e as amarraram.

Os bandidos estavam armados e usavam roupas pretas. Alguns deles estavam de capacete, para esconder o rosto. Os suspeitos roubaram uma televisão, dois celulares e peças de ouro. Após o roubo, os criminosos fugiram em motos e carros. Um morador passou mal após o crime e foi levado ao hospital por parentes.

Ainda de acordo com a PM, buscas foram realizadas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

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"RONDAS OSTENSIVAS"

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo diariamente em todo o município de Jaguaré. Além das equipes de ronda interativa, que atuam ostensivamente com cercos e abordagens, o local conta com equipes da Patrulha Rural, que atuam em horários estratégicos, reforçando o patrulhamento preventivo na área rural e realizando visitas tranquilizadoras à residências e fazendas da região.

Segundo a nota, o comando da 5ª Companhia ressalta que está sempre a disposição da população para ouvir as demandas e debater as ações de segurança desenvolvidas no local. "Vale lembrar que a participação da comunidade e de extrema importância para um resultado ainda melhor das operações policiais, denúncias sobre indivíduos que estejam agindo na região podem ser feitas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos", finaliza a PM.

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