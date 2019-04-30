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Santa Lúcia

Bandidos rendem casal na entrada de garagem de prédio em Vitória

Quatro criminosos armados abordaram um casal que esperava o portão da garagem abrir no bairro Santa Lúcia. Eles não conseguiram roubar o veículo das vítimas

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 13:31

Publicado em 

30 abr 2019 às 13:31
Bandidos tentam roubar carro em Santa Lucia mas não conseguem Crédito: Reprodução
Quatro bandidos armados tentaram roubar um carro em frente ao estacionamento de um prédio na Rua Eugênio Netto, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, por volta das 22h desta segunda-feira (29). No veículo, que não foi roubado porque os ladrões não conseguiram dar partida, estava um casal que esperava o portão da garagem abrir.
A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do prédio. O casal sobe a rampa em direção à garagem e para, esperando o portão abrir, quando um Renault Sandero branco chega com quatro criminosos armados, e três deles descem e vão em direção ao carro do casal para roubá-lo.
A mulher que estava no veículo conseguiu correr, mas o homem ficou dentro do carro e foi obrigado a entregar a carteira, aliança e o celular para os assaltantes. Depois disso ele também consegue sair do local.
Bandidos rendem casal na entrada de garagem de prédio em Vitória
Um dos assaltantes entra no veículo do casal, mas, depois de algumas tentativas, não consegue fazer o carro funcionar. Outro assaltante também tenta dar partida, mas o carro não liga e eles acabam fugindo com os comparsas no Sandero branco.
Ninguém ficou ferido na ação e o celular roubado, que possui rastreador, foi localizado em um morro de Vitória.
Com informações de Mayra Bandeira e Daniela Carla

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