Bandidos rendem casal na entrada de garagem de prédio em Vitória

Bandidos tentam roubar carro em Santa Lucia mas não conseguem Crédito: Reprodução

Quatro bandidos armados tentaram roubar um carro em frente ao estacionamento de um prédio na Rua Eugênio Netto, no bairro Santa Lúcia, em Vitória , por volta das 22h desta segunda-feira (29). No veículo, que não foi roubado porque os ladrões não conseguiram dar partida, estava um casal que esperava o portão da garagem abrir.

A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do prédio. O casal sobe a rampa em direção à garagem e para, esperando o portão abrir, quando um Renault Sandero branco chega com quatro criminosos armados, e três deles descem e vão em direção ao carro do casal para roubá-lo.

A mulher que estava no veículo conseguiu correr, mas o homem ficou dentro do carro e foi obrigado a entregar a carteira, aliança e o celular para os assaltantes. Depois disso ele também consegue sair do local.

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Um dos assaltantes entra no veículo do casal, mas, depois de algumas tentativas, não consegue fazer o carro funcionar. Outro assaltante também tenta dar partida, mas o carro não liga e eles acabam fugindo com os comparsas no Sandero branco.

Ninguém ficou ferido na ação e o celular roubado, que possui rastreador, foi localizado em um morro de Vitória.