Bandidos levam 40 quilos de carne de creche em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Nem as creches estão livres das ações criminosas. O Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Claudia Scarinzi, no bairro Liberdade, em São Mateus , teve 40 quilos de carne, além de eletrodomésticos variados, furtados por bandidos na madrugada deste domingo (13).

Segundo a Polícia Militar, a diretora da escola acionou a PM. Ela acredita que os acusados entraram no local pela janela da cozinha, pois apresentava sinais de arrombamento. O Ceim tem um sistema de alarme, mas os fios foram cortados. Ao todo, foram furtados dois aparelhos de DVD, um aparelho de som, uma bicicleta infantil, uma bolsa térmica, sacolas de leite em pó e cerca de 40 quilos de carne que estavam no freezer (peito de frango e carne de boi).

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos entraram em várias salas da escola, danificaram fechaduras e bagunçaram o local. Os militares orientaram a diretora a procurar a 18ª Delegacia Regional de São Mateus para registrar um boletim de ocorrência do furto.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

NOTA DA PREFEITURA

A Prefeitura de São Mateus confirmou que a escola infantil municipal foi arrombada no último final de semana. "A direção da unidade acionou a polícia imediatamente após ter ciência do ocorrido, na manhã último domingo (13). A polícia esteve na escola e foi feito o boletim de ocorrência logo em seguida. Também no mesmo dia, a equipe da Secretaria Municipal de Educação esteve no Ceim para levantamento de prejuízos e tomar as devidas providências", diz a nota.

Além disso, a prefeitura ressalta que janelas, portas e cadeados foram arrombados. "E foram levados aparelhos eletrônicos, como uma televisão, além de toda a despensa da merenda escolar para 2019. A equipe da manutenção da secretaria já está na escola desde a manhã de hoje (14) realizando os serviços de reparo na estrutura física do Ceim", finaliza a nota.