Bandidos invadem açougue no ES e mantêm reféns dentro de câmara fria

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fragionato

Bandidos armados invadiram um açougue em Linhares , no Norte do Estado, e mantiveram as vítimas presas dentro de uma câmara fria onde são armazenadas as carnes.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados e armados chegaram de moto e entraram no açougue, localizado no bairro Interlagos, na noite de sexta-feira (16).

No estabelecimento, os bandidos fecharam as portas do local e fizeram as pessoas reféns. A ação dos bandidos, de acordo com o depoimento de uma das vítimas aos policiais, durou meia hora.

Os criminosos roubaram cerca de R$ 3 mil em espécie e os celulares de três vítimas que, logo em seguida, foram colocadas dentro de uma câmara fria.

Um cliente que estava chegando ao local tentou abrir a porta do estabelecimento e se deparou com os bandidos, que o obrigaram a entrar no local. Porém, o homem conseguiu sair correndo na direção de onde estacionou o carro.

Ao chegar no carro, os criminosos atiraram três vezes na direção da vítima. Os tiros atingiram a lataria do automóvel.

Logo em seguida, os acusados fugiram na moto em que chegaram. A PM realizou buscas no local, mas os suspeitos não foram localizados.