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Linhares

Bandidos invadem açougue no ES e mantêm reféns dentro de câmara fria

A ação dos bandidos, de acordo com o depoimento de uma das vítimas aos policiais, durou meia hora. Eles fugiram levando R$ 3 mil e celulares

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 18:15
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fragionato
Bandidos armados invadiram um açougue em Linhares, no Norte do Estado, e mantiveram as vítimas presas dentro de uma câmara fria onde são armazenadas as carnes.
De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados e armados chegaram de moto e entraram no açougue, localizado no bairro Interlagos, na noite de sexta-feira (16).
> PM prende quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos no ES
No estabelecimento, os bandidos fecharam as portas do local e fizeram as pessoas reféns. A ação dos bandidos, de acordo com o depoimento de uma das vítimas aos policiais, durou meia hora. 
Os criminosos roubaram cerca de R$ 3 mil em espécie e os celulares de três vítimas que, logo em seguida, foram colocadas dentro de uma câmara fria. 
Um cliente que estava chegando ao local tentou abrir a porta do estabelecimento e se deparou com os bandidos, que o obrigaram a entrar no local. Porém, o homem conseguiu sair correndo na direção de onde estacionou o carro.
Ao chegar no carro, os criminosos atiraram três vezes na direção da vítima. Os tiros atingiram a lataria do automóvel.
Logo em seguida, os acusados fugiram na moto em que chegaram. A PM realizou buscas no local, mas os suspeitos não foram localizados.
A assessoria da Polícia Civil (PC) informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o caso será investigado. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. 

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