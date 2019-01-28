Bandidos encapuzados e armados atiram em taxista em Cariacica

O taxista, de 48 anos, se jogou no banco do carona para se proteger quando os tiros começaram, mas foi atingido no punho e encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica. Segundo a polícia, carro do taxista tem pelo menos 15 perfurações, além disso, algumas casas também tem marcas dos tiros. A polícia foi acionada, mas bandidos fugiram e nenhum suspeito foi preso.