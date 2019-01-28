Um taxista foi baleado enquanto trabalhava em Nova Valverde, em Cariacica, por volta de 22h30 deste domingo (27). De acordo com testemunhas, dois bandidos encapuzados e armados desceram de um carro preto e começaram a atirar contra o veículo da vítima.
O taxista, de 48 anos, se jogou no banco do carona para se proteger quando os tiros começaram, mas foi atingido no punho e encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica. Segundo a polícia, carro do taxista tem pelo menos 15 perfurações, além disso, algumas casas também tem marcas dos tiros. A polícia foi acionada, mas bandidos fugiram e nenhum suspeito foi preso.
O local em que os tiros aconteceram estava movimentado no momento e os moradores, que viram toda a ação, estão com medo. Algumas testemunhas disseram que os bandidos estavam em um carro preto e saíram do veículo atirando. Apenas o taxista foi atingido.
Bandidos encapuzados e armados atiram em taxista em Cariacica
Com informações de Diony Silva