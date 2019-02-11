Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jacaraípe

Bandido tenta assaltar policial civil e acaba morto na Serra

O bandido fugiu e ainda conseguiu correr atirando contra o carro do policial

Publicado em 

11 fev 2019 às 10:18

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 10:18

Um policial civil matou um bandido após reagir a um assalto no bairro São Francisco, na região da Grande Jacaraípe, na Serra, na noite deste domingo (10). O policial ainda levou um tiro na mão no momento da reação.
De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial civil estava com a filha, uma adolescente, em um Renault Duster, quando foram ao bairro, na casa de um conhecido. O criminoso abordou o policial enquanto ele estacionava na Rua Santa Mariana.
Bandido tenta assaltar policial civil e acaba morto na Serra
> Estudantes fingem ser policiais, agridem três e apanham na Praia da Costa
No momento em que foi anunciado o assalto, o homem já estava com a arma em punho. O policial empurrou a arma do criminoso com a mão esquerda e com a outra reagiu dando um tiro no peito do assaltante. Durante a reação, o policial acabou levando um tiro na mão esquerda.
Após ser atingido, o bandido, que ainda não foi identificado, fugiu e ainda conseguiu correr atirando contra o carro do policial. Os disparos pegaram na traseira do veículo. O bandido morreu poucos metros depois da ocorrência.
Projétil no local onde criminoso foi morto, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho
> Motorista fica de joelhos durante assalto e tem carro roubado no ES
DUAS VERSÕES
Segundo a DHPP, existem duas versões sobre como o bandido morreu. Testemunhas contaram para a polícia que o assaltante caiu a poucos metros depois da tentativa de assalto e morreu. Em outra versão, no entanto, testemunhas contaram que comparsas pegaram o bandido, levando ele em um carro, mas largaram o acusado poucos metros depois, ao perceberem que ele já estava morrendo.
O policial civil, atingido com um tiro na mão, foi medicado e já está em casa. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoal (DHPP) da Serra.
Com informações de Mayra Bandeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados