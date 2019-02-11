Um policial civil matou um bandido após reagir a um assalto no bairro São Francisco, na região da Grande Jacaraípe, na Serra , na noite deste domingo (10). O policial ainda levou um tiro na mão no momento da reação.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial civil estava com a filha, uma adolescente, em um Renault Duster, quando foram ao bairro, na casa de um conhecido. O criminoso abordou o policial enquanto ele estacionava na Rua Santa Mariana.

Your browser does not support the audio element. Bandido tenta assaltar policial civil e acaba morto na Serra

No momento em que foi anunciado o assalto, o homem já estava com a arma em punho. O policial empurrou a arma do criminoso com a mão esquerda e com a outra reagiu dando um tiro no peito do assaltante. Durante a reação, o policial acabou levando um tiro na mão esquerda.

Após ser atingido, o bandido, que ainda não foi identificado, fugiu e ainda conseguiu correr atirando contra o carro do policial. Os disparos pegaram na traseira do veículo. O bandido morreu poucos metros depois da ocorrência.

Projétil no local onde criminoso foi morto, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

DUAS VERSÕES

Segundo a DHPP, existem duas versões sobre como o bandido morreu. Testemunhas contaram para a polícia que o assaltante caiu a poucos metros depois da tentativa de assalto e morreu. Em outra versão, no entanto, testemunhas contaram que comparsas pegaram o bandido, levando ele em um carro, mas largaram o acusado poucos metros depois, ao perceberem que ele já estava morrendo.

O policial civil, atingido com um tiro na mão, foi medicado e já está em casa. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoal (DHPP) da Serra.