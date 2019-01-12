Bandido que assaltou joalheria em shopping é preso em Vila Velha

Bandido acusado de assaltar joalheria dentro do Shopping Vila Velha Crédito: Bianca Vailant

O criminoso Antônio Marcos de Paula e Silva, de 42 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (11), por volta das 21 horas, no bairro Boa Vista II, por uma equipe de policiais da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) após assaltar uma joalheria no Shopping Vila Velha.

De acordo com delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão Patrimonial, ele estava em casa no momento da prisão e bastante agressivo. No momento da prisão, que ocorreu após uma denúncia anônima, ele chegou a quebrar a viatura.

Your browser does not support the audio element. Bandido assalta joalheira de shopping e foge a pé em Vila Velha

"Assim que os policiais tiveram informações do assalto fizeram algumas diligências em Boa Vista e, durante as abordagens e alguns levantamentos, verificaram a participação desse indivíduo. Foram até à residência dele e tiveram sucesso em localizar todo o material roubado e o simulacro (arma falsa) que ele utilizou para praticar o crime", explicou o delegado.

As joias roubadas no estabelecimento estavam dentro de um colchão. Com o criminoso foi apreendida uma arma falsa.

Roupa usada no crime também foi apreendida Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Antônio possui diversas passagens pela polícia, por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. O criminoso vai ser autuado por roubo e pode responder também por dano ao patrimônio público, por ter danificado a viatura.

"Uma sexta-feira, uma hora dessas, aparece um presente de Deus e da polícia, da competência deles", disse aliviado, o proprietário da loja, Oswaldo Moscon Júnior.

O QUE DIZ O SHOPPING

Por meio de nota, o Shopping Vila Velha informou ao Gazeta Online que o assaltante foi detido pela polícia poucas horas após o ocorrido. (veja abaixo na íntegra)

O Shopping Vila Velha informa que o assaltante foi detido poucas horas após o ocorrido pela polícia, que, com o apoio da equipe de segurança, por meio do fornecimento de informações e materiais fundamentais, conseguiu identificar, localizar e agir, recuperando grande parte dos objetos roubados.

É importante reiterar que a ocorrência não envolveu clientes e não exigiu o fechamento da loja, que seguiu funcionando normalmente.

VÍDEO

O CRIME

O criminoso entrou na joalheria Oswaldo Moscon armado, prendeu os funcionários dentro do cofre do estabelecimento e roubou diversas joias. O valor dos bens levados ainda não foi contabilizado pelo proprietário da loja.

Após o assalto, o bandido fugiu a pé, em direção à Rua Boa Vista, também no município. A Polícia Militar foi acionada após o crime e realizou buscas pela região.

Por meio de nota, o Shopping Vila Velha informou que a ocorrência registrada na joalheria não envolveu clientes e não exigiu o fechamento da loja, que segue funcionando normalmente.

"A Polícia foi acionada e esteve no local para dar início às investigações. O shopping e a joalheria possuem sistemas de monitoramento e repassarão às autoridades todas as informações e materiais que possam contribuir na investigação", finalizou.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais.

"FOI TUDO MUITO NATURAL PARA ELE"

A frieza do bandido em roubar uma joalheria sozinho e ainda sair a pé chamou a atenção do proprietário do estabelecimento. "Ele anunciou o assalto e colocou todo mundo dentro do cofre. Tinha seis funcionários lá e era troca de turno. Foi tudo muito natural para ele", contou Oswaldo.

De acordo com Moscon, ele foi avisado por funcionários que a loja estava sendo assaltada. Ele afirma que os seguranças do shopping foram acionados no momento do assalto. "Avisaram também aos seguranças. Eles estavam em frente à loja e o ladrão passou por eles e não fizeram nada. Quando ele (criminoso) desceu a escada tinha mais segurança, mas não viram e o bandido foi embora. O shopping não fez nada".

Segundo Oswaldo, o assaltante levou as joias mais valiosas do estabelecimento. Ele não soube informar o valor das peças.

VÍDEO MOSTRA AÇÃO

Bandido armado assaltou joalheria de shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução

As câmeras de segurança da joalheria e do Shopping Vila Velha registraram a ação do bandido. Nas imagens é possível visualizar que o criminoso rendeu os funcionários dentro do cofre do estabelecimento, pegou as joias e saiu andando tranquilamente pelo shopping.